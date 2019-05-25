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Termik santralde çıkan yangın korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 22:41 | Son Güncelleme

MUĞLA’nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali'nde kömür taşıyan bant sisteminde çıkan yangın, işçilerin yaptığı ilk müdahalenin ardından olay yerine sevk edilen arazözler ve 3 helikopter ile yapılan çalışmalarla söndürüldü.

Termik santralde çıkan yangın korkuttu

Cavit Akgün/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA’nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali'nde kömür taşıyan bant sisteminde çıkan yangın, işçilerin yaptığı ilk müdahalenin ardından olay yerine sevk edilen arazözler ve 3 helikopter ile yapılan çalışmalarla söndürüldü. Yangında, yaklaşık 1000 metrelik taşıma bandı zarar gördü.
Yangın, akşam saatlerinde Ören Mahallesi'ndeki Kemerköy Termik Santrali'nde çıktı. Kömür taşıyan bant sisteminde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangını fark eden işçiler, ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 3 helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz ile karadan yaptığı müdahale sonucu ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Milas Kaymakamı Eren Arslan, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını belirtti.

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Termik santralde çıkan yangın korkuttuTermik santralde çıkan yangın korkuttu

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