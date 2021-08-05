Termik santralde yangın: EÜAŞ Eski Genel Müdür Yardımcısı Başaran, ana kömür sahasının santrale 4-5 km mesafede bulunduğunu söyledi

Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden orman yangınları Kemerköy Termik Santrali'ne ulaştı. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat santralin tamamen boşaltılmaya başlandığını aktardı.

BBC Türkçe'ye konuşan Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) eski genel müdür yardımcısı Muzaffer Başaran, Kemerköy Termik Santrali'nin kömür sahasının santrale 4-5 km uzakta olduğunu ancak yangının santral içine kömür taşıyan bantlar üzerinden ana kömür sahasına ulaşma riski bulunduğunu söyledi.

Kemerköy Termik Santrali çalışanlarının BBC Türkçe'ye verdiği bilgiler de yangının dağlardan geçen kömür bantlarına sıçradığını doğruluyor.

Çalışanların verdiği bilgiye göre, santraldeki 25 bin tonluk kömür, kömür sahasına taşındı ve itfaiye ekipleri kömür sahasının çevresinde kömürün yanmaması için hazır bekliyor.

Termik Santral'e sıçrayan ve kömür bantlarını tutuşturduğu ifade edilen yangınla ilgili henüz termik santral yönetimi ya da resmi bir kaynaktan herhangi bir açıklama yapılmadı.

'Santral içinde bir kömür stok sahası yok'

Bölgeden yapılan canlı yayınlardan anlaşıldığı kadarıyla kül ve kömür bantlarının alev aldığını söyleyen Başaran, şunları aktardı:

"Kemerköy santralinin kömür park sahası santralin içerisinde değil, yaklaşık 4-5 km ötesinde. Dolayısıyla santral içinde bir kömür stok sahası yok. Kömür stok sahasından bantlarla direkt ünitelere, santralin içine geliyor. Dün yangın santrale girmez diye düşünülüyordu fakat şu anda bakıyoruz ki kül bantları, kömür bantları da alev almış vaziyette.

"Santralden Ören'e giden yoldan sol tarafta, tepelere doğru bir stabilize yol var. Kömür bantları oradan geliyor. Dolayısıyla yangın 4-5 km'lik o bandı takip ederek kömür stok sahasına ulaşabilir."

Başaran ayrıca Kemerköy Termik Santrali'nin hemen 10-15 km yukarısında Yeniköy Termik Santrali'nin bulunduğunu hatırlatarak, rüzgarın yönüne bağlı olarak ikinci santralin de yangından etkileme riski bulunduğunu söyledi.

Bir patlama yaşanabilir mi?

BBC Türkçe'ye konuşan santral çalışanlarına göre, santralde soğutmayı sağlayan hidrojen depoları tamamen boşaltıldı. Bu sebeple santral içerisinde herhangi bir patlama ihtimali beklenmiyor.

Yangının ana kömür sahasına ulaşması halinde ise sahadaki kömürün bir aydan uzun süre yanacağı ve aralıksız karbonmonoksit gazı salacağı ifade ediliyor.

Çalışanlar, kömür sahası etrafında konuşlanan itfaiye araçlarının bariyer oluşturarak alevlerin kömürlere sıçramasını engellemek üzere hazır beklediğini belirtiyor.

Kemerköy Termik Santrali'nin hacmi nedir?

Muğla'nın Milas ilçesinde linyit ile çalışan Kemerköy Termik Santrali, 1984-1993 tarihleri arasında 9 yılda inşa edildi.

Her biri 210 MW gücünde olan üç adet üniteden oluşan santral toplamda 630 MW gücünde.

Santralin yıllık üretim kapasitesinin 4 milyar 95 milyon KWh olduğu belirtiliyor.

Ana yakıt olarak linyit kullanılan santralde 21.600 ton yakıt kullanılıyor.

Santralin 18 Nisan 2014 tarihindeki özelleştirme ihalesini alan IC İÇTAŞ Enerji - LİMAK Enerji ortaklığı, 23 Aralık 2014 tarihinden itibaren santrali işletiyor.

Yeniköy-Kemerköy Termik santrallerinin toplamda 1050 MW kurulu güç ile Türkiye'nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 5'ini karşıladığı ifade ediliyor.

Santral Türkiye'nin 30'uncu elektrik santrali ve 4'üncü linyit santrali olma niteliği taşıyor.

Başaran, santralin maliyetinin en az 1 milyar dolar olduğunu ve santrali onarmanın en iyi ihtimalle onarımın 3-4 ay sürebileceğini söylüyor.

