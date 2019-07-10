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Termik santralin bacasından çıkan yoğun dumana tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 12:22 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde, termik santralin bacasından çıkan yoğun dumanı, yakındaki Köprübaşı Mahallesi'nde oturanların tepkisine neden oldu.

Termik santralin bacasından çıkan yoğun dumana tepki

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde, termik santralin bacasından çıkan yoğun dumanı, yakındaki Köprübaşı Mahallesi'nde oturanların tepkisine neden oldu. Termik santral emeklisi Mehmet Akman, "2018 yılına kadar bu derece hava kirliliği olmadı. Evimizin önleri her yer toz toprak doluyor. Bizler termik santralinin kapanmasını istemiyoruz, ancak bu kirliliğin giderileceği bir çaresinin olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Tavşanlı'ya bağlı Tunçbilek beldesinde bulunan termik santral bacasından çıkan yoğun duman, Köprübaşı Mahallesi'nde günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Mahallede oturanlar yoğun dumanın hava kirliliğine neden olduğunu ifade ederek çözüm bulunmasını istedi. Aynı termik santralden emekli olan ve Köprübaşı Mahallesi'nde oturan Mehmet Akman (60), santrale karşı olmadıklarını, ancak baca dumanına çözüm bulunmasını istediklerini belirterek, "2018 yılına kadar bu derece hava kirliliği olmadı. Evimizin önleri her yer toz toprak doluyor. Bizler termik santralinin kapanmasını istemiyoruz, ancak bu kirliliğin giderileceği bir çaresinin olduğunu düşünüyoruz. Büyüklerimizden bunun bir çaresinin bulunmasını istiyoruz. Her gün buradaki duman ve ses bizleri rahatsız ediyor. Bir yere gidecek durumumuzda yok, çoluk çocuk nefes alamayacak duruma geldik. Amacımız şikayetçi olmak değil bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.
Aynı mahallede oturan Eyüp Yavuz ise termik santralin dumanından ve sesinden çok rahatsız olduklarını ifade ederek şunları söyledi:
"Bizlerin belki de buraları terk etmesini bekliyorlar. Ancak buralara alıştık ve terk edemeyiz. Şu son 5 yıldan bu yana bahçemize diktiğimiz fidanlar bile olmuyor. Eskiden bu toz, duman ve rahatsız edici ses bu kadar yoktu. '2019 yılında filtre takılacak' denilmişti. 2019 yılı neredeyse bitecek ve hala filtre yok. Yarının geleceği çocuklarımıza yazık değil mi?"
Akciğer kanseri olduğunu söyleyen Gülbahar Doğan, bacadan çıkan yoğun dumanın tüm mahalleyi etkilediğini söyledi. Çocukların artık sokakta oynayamadığını anlatan Doğan, "Mahallede oturan gençler ve çocuklar dışarıda dolaşıp oynayamıyor. Ben akciğer kanseriyim ve beni çok etkiliyor. Dışarı çamaşır bile asamıyoruz. Eskisi gibi sokakta oturup çay içerdik şimdi onu da yapamıyoruz" diye konuştu.

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Termik santralin bacasından çıkan yoğun dumana tepkiTermik santralin bacasından çıkan yoğun dumana tepkiTermik santralin bacasından çıkan yoğun dumana tepkiTermik santralin bacasından çıkan yoğun dumana tepki

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