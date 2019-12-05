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Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin çıkarıldığı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, yeni haliyle TBMM Genel Kurul’da kabul edildi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2019 17:26 | Son Güncelleme

Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin çıkarıldığı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, yeni haliyle TBMM Genel Kurul’da kabul edildi.

Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin çıkarıldığı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, yeni haliyle TBMM Genel Kurul’da kabul edildi.

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