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Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin çıkarıldığı kanun Mecliste kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2019 17:47 | Son Güncelleme

Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin çıkarıldığı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, yeni haliyle TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.TBMM Genel Kurulunda termik santrallerle ilgili düzenlemenin de yer aldığı kanun teklifi görüşüldü.

Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin çıkarıldığı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, yeni haliyle TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda termik santrallerle ilgili düzenlemenin de yer aldığı kanun teklifi görüşüldü. 322 milletvekilinin 322’si de termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin çıkartılması yönünde oy kullandı ve madde kanun teklifinden çıkartıldı. Kanun, yeni haliyle TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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