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  4. 'Terminal' filmine ilham vermişti! İranlı sığınmacı Mehran Karimi Nasseri, Fransa'da 18 yıl yaşadığı havalimanında hayatını kaybetti

'Terminal' filmine ilham vermişti! İranlı sığınmacı Mehran Karimi Nasseri, Fransa'da 18 yıl yaşadığı havalimanında hayatını kaybetti

13.11.2022 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü yönetmen Steven Spielberg'in yönetmenliğini yaptığı ve Tom Hanks'in başrolde oynadığı Terminal filmine ilham veren İranlı sığınmacı Mehran Karimi Nasseri hayatını kaybetti. Fransa'daki Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda, 1988-2006 yılları arasında yaşayan Nasseri, yine aynı havalimanında doğal sebeplerle öldü. "Sir Alfred" lakabıyla bilinen Nasseri'nin birkaç hafta önce, 18 yıl boyunca kaldığı havalimanına yeniden geldiği kaydedildi.

'Terminal' filmine ilham vermişti! İranlı sığınmacı Mehran Karimi Nasseri, Fransa'da 18 yıl yaşadığı havalimanında hayatını kaybetti

Yönetmen Steven Spielberg'in "Terminal" filmine ilham veren İranlı sığınmacı Mehran Karimi Nasseri, Fransa'da başkent Paris'e yakın Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda yaşamını yitirdi.

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18 YIL KALDIĞI HAVALİMANINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Fransız basınının bir havalimanı yetkilisine dayandırdığı habere göre, "Sir Alfred" lakabıyla bilinen Nasseri, 1988-2006 yıllarında yaşadığı Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı'nın 2F terminalinde saat 12.00 sularında doğal sebeplerle öldü.

18 yıl havaalanında yaşadı! Sadece bankı ve bavulu... 18 yıl havaalanında yaşadı! Sadece bankı ve bavulu...

1945 İran doğumlu Nasseri, annesini bulmak için çıktığı yolda İngiltere, Almanya, Hollanda ve Belçika'dan geçtikten sonra Fransa'ya gelmiş, Paris'e yakın Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda kalmaya başlamıştı.

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Nasseri, 1999'da Fransa'da mülteci statüsü ve oturma izni aldı. 2006'da hastaneye kaldırılan Nasseri, akabinde bir yardım kuruluşuna bağlı sığınma evinde, ardından bir otelde yaşadı.

Nasseri'nin birkaç hafta önce yeniden havalimanına geldiği kaydedildi. (AA)

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Fransa Tom Hanks Steven Spielberg havalimanı terminal

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