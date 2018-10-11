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Terminalde cep telefonu çaldı, 'Bankta buldum, sahibini arıyordum' dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 10:16 | Son Güncelleme

KONYA'da, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, Yıldız K.'nin (26) cep telefonunu çaldığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen Emine Sevim Hızlı (21) gözaltına alındı.

Terminalde cep telefonu çaldı, 'Bankta buldum, sahibini arıyordum' dedi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, Yıldız K.'nin (26) cep telefonunu çaldığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen Emine Sevim Hızlı (21) gözaltına alındı. 'Hırsızlık' suçlamasını kabul etmeyen Hızlı, emniyetteki ifadesinde, "Bankta telefon buldum. Sahibini arıyordum. Telefonu çalmadım" dedi. Adliyeye sevk edilen Hızlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün saat 07.30 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Yazır Mahallesi Dr. Halil Ürün Caddesi üzerindeki Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Uşak'ın Banaz ilçesinden, Mersin'in Silifke ilçesine yolculuk yapan Emine Sevim Hızlı, otobüs sürücüsünün Konya'daki terminalde mola vermesi üzerine bankta oturup, hareket saatini beklemeye başladı. Hızlı, arkadaki bankta oturan ve cep telefonunu buraya bırakan Yıldız K.'nin (26) yerinden kalkmasını fırsat bilerek, elini uzatıp, telefonu çaldı. Bir süre sonra banka dönen Yıldız K., cep telefonunun çalındığını fark edip, güvenlik görevlisine haber verdi. Daha sonra terminalde ve çevrede arama yapan Yıldız K., telefonunu Emine Sevim Hızlı'nın elinde gördü. Hızlı'nın elinden cep telefonunu alan Yıldız K., polise bildirdi.
'ÇALMADIM, BULDUM'
İhbarla olay yerine, Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, Emine Sevim Hızlı'nın, Yıldız K.'nin cep telefonunu bankın üzerinden çaldığını tespit etti. Gözaltına alınan Hızlı'nın, emniyetteki ifadesinde, "Banaz'dan Silifke'ye gitmek için otobüse bindim. Otobüs, Konya'da mola verdi. Otobüsün kalkmasını beklerken, bankın üzerinde telefon buldum. Ben de telefonun sahibini ararken, Yıldız K. yanıma gelip, elimdeki telefonu kendisinin olduğunu söyleyip, aldı. Ben de zaten sahibini arıyordum. Telefonu çalmadım" dediği öğrenildi.
SABIKALIYMIŞ
'Hırsızlık' ve 'hakaret' suçlarından poliste kaydı olan ve kamera kayıtlarında telefonu çaldığı görülen Emine Sevim Hızlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Terminalde cep telefonu çaldı, 'Bankta buldum, sahibini arıyordum' dediTerminalde cep telefonu çaldı, 'Bankta buldum, sahibini arıyordum' dediTerminalde cep telefonu çaldı, 'Bankta buldum, sahibini arıyordum' dediTerminalde cep telefonu çaldı, 'Bankta buldum, sahibini arıyordum' dedi

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