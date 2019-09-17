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Terminalde konaklayan 27 Afgan, barınma evine yerleştirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 12:14 | Son Güncelleme

BURSA Otobüs Terminali'nde konaklayan 27 Afgan, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce Ürünlü'deki barınma evine yerleştirildi.

Terminalde konaklayan 27 Afgan, barınma evine yerleştirildi

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)- BURSA Otobüs Terminali'nde konaklayan 27 Afgan, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce Ürünlü'deki barınma evine yerleştirildi.
Afganistan'da Taliban'ın zulmünden kaçarak İran'a sığınan, burada 2 yıl kaldıktan sonra Türkiye'ye gelen ve tarım işlerinde çalışarak geçimlerini sağlayan 7 Afgan aile, bir süre Çanakkale'de çalıştıktan sonra Bursa'ya geldi. Kalacak yerleri olmayan, paraları biten ve çalışacak iş de bulamayan 10 kadın, 7 erkek ve 10 çocuktan oluşan 27 Afgan, yaklaşık bir hafta boyunca Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni mesken tuttu. Terminalde duvar diplerine serdikleri kartonları kendilerine yatak yapan ve burada geceleyen Afgan ailelere Bursa Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından terminalden alınan 27 kişi, Ürünlü'deki barınma evine yerleştirildi. Afganlar daha sonra sağlık kontrolünden geçirildi. Günde üç öğün sıcak yemek başta olmak üzere her türlü ihtiyaçları geçici olarak Büyükşehir Belediyesi’nce karşılanan Afganların sorunlarına kalıcı çözüm üretilmesi için ilgili kamu kurumlarıyla görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
FOTOĞRAFLI

Terminalde konaklayan 27 Afgan, barınma evine yerleştirildiTerminalde konaklayan 27 Afgan, barınma evine yerleştirildiTerminalde konaklayan 27 Afgan, barınma evine yerleştirildiTerminalde konaklayan 27 Afgan, barınma evine yerleştirildi

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