Terminalde sır ölüm! Kartonların üzerinde... Temizlik görevlisi fark etti

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Alaşarköy Mahallesi’nde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminalinde temizlik görevlisi olarak çalışan kişi kartonların üzerinde hareketsiz yatan bir kişi gördü. Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye gelen polis ekipleri ekipler, hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 60 yaşındaki Kemal Taş olduğunu tespit etti.

Üzerinde bir miktar para bulunan Kemal Taş’ın cenazesi ekiplerin olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. (İHA)

