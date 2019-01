Terminale otobüsle gönderilen koliden el bombası çıktı

Enver Fatih TIKIR- Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA'da, otogara Muş'tan yolcu otobüsüyle gönderilen koliden el bombası çıktı. Bombaya el koyan polis, koliyi teslim alan M.Y.'yi gözaltına aldı.

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne yanındaki çocukla gelen M.Y., Muş'tan yolcu otobüsüyle gönderilen koli ve eşyaları peronda teslim aldı. M.Y. ve çocuk, ardından yanlarındaki koli ve eşyalarla terminale giriş yaptı. Burada özel güvenlik görevlileri X-Ray cihazından geçirilen kolide el bombası bulunduğunu belirledi. M.Y. ve çocuğu durduran görevliler, polise haber verdi. Olay yerine gelen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri el bombasına el koydu. Gözaltına alınan M.Y.'nin diğer eşyaları dikkatle incelenirken, el bombasının bulunduğu koliden parmak izi alındı. Emniyete götürülen şüphelinin soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

