Terminatör'ü esir alan hastalık: Sarkopeni

İSTANBUL, (DHA)- Yaşlanmaya bağlı olarak kas gücünün ve dayanıklılığın azalması olarak bilinen sarkopeninin (kas erimesi) zamanında önlem alınması durumunda engellenebileceğini söyleyen, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Fehmi Volkan Öztuna, sarkopeni ile mücadelede en etkili ilacın spor olduğunu söyledi.

Yaşlılık hastalığı olarak bilinen, düşmelere, kırıklara ve hatta ölümlere neden olabilen sarkopeni yani kas erimesinden korunmak mümkün. Doğru beslenme ve sporla süreci durdurmanın mümkün olduğunu belirten VM Medikal Park Mersin Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Fehmi Volkan Öztuna, hastalıkla mücadelede doğru sporu yapmanın önemine dikkat çekerek, "Aksi takdirde yıllarca sürekli vücut geliştirme çalışan, özel takviye ilaçlar kullanan, yaşlanınca da kasları erimeye başlayan dünyaca ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger gibi olma riski var” dedi.

Hareketsizlik, kötü beslenme ve aşırı zayıflık gibi durumlarda gençlerde bile kas kaybının arttığını söyleyen VM Medikal Park Mersin Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Fehmi Volkan Öztuna, kas kaybının, yaşam süresini ve kalitesini azaltan bir faktör olduğunu vurguladı.