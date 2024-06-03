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  4. Termometreler 41 dereceyi gösterdi! Vatandaşlar sahillere akın etti

Termometreler 41 dereceyi gösterdi! Vatandaşlar sahillere akın etti

03.06.2024 14:24
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Bu sene yaz mevsimi aniden geldi. Haziran ayının başlamasıyla birlikte yaşanan ani sıcaklık artışları tüm yurtta etkisini gösteriyor. Antalya'da bugün termometreler 41 dereceyi gösterdi. Nefes dahi almakta güçlük çeken vatandaşlar kendilerini hafta içi olmasına rağmen sahillere attı.

Termometreler 41 dereceyi gösterdi! Vatandaşlar sahillere akın etti

Geçtiğimiz günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Antalya’da hava sıcaklığında ani artış yaşanacağı yönündeki uyarılarının ardından kent merkezinde termometreler 41 dereceyi gösterdi. Sıcak havanın etkisini gösterdiği Antalya’da nem oranı yüzde 37 seviyesinde ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı ise 25 derece dolaylarında ölçüldü. Hafta içi olmasına rağmen sıcak havanın etkisiyle Konyaaltı Sahili vatandaşların akınına uğradı. Konyaaltı Sahili’ne dolduran Antalyalıların yanı sıra sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistlerde Akdeniz’in serin sularında serinledi.

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SERİN SULARIN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Çocukları ve torunları ile birlikte Konyaaltı Sahili’ne gelen vatandaşlar denizin keyfini çıkardı. Sahilde güneşlenen Hüseyin Ulaşan isimli vatandaş Antalya’da hava sıcaklığında ani bir yükseliş yaşandığını belirterek, “Cumartesi gününe kadar hava gayet güzeldi. 3 gün öncesine kadar rüzgar vardı. Son iki gündür hissedilir derecede yükseliş var. Güneşle beraber, hava sıcaklığı şu anda 41-42 derece var” dedi. Sahile torunu ile birlikte gelen ve denizin içerisinde su savaşı yapan bir başka vatandaş ise, “2-3 gündür hava daha güzel oldu. Sabah 25-36 derece iken sahile araba ile gelirken termometrede 41 dereceyi gördüm” ifadelerini kullandı.

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(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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antalya yaz termometre
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