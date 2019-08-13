HABER

Termometreler çıldırdı, kavrulan vatandaşlar akarsulara akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 13:41 | Son Güncelleme

Mardin’de termometrelerin bayramın ilk gününden bu yana artan sıcaklık ile 40 derecenin üzerinde seyretmesi vatandaşları yeşil ve sulak alanlara akın ettirdi.

Mardin’de termometrelerin bayramın ilk gününden bu yana artan sıcaklık ile 40 derecenin üzerinde seyretmesi vatandaşları yeşil ve sulak alanlara akın ettirdi. Kurbanlarını kesen ve tatillerini Mardin’de değerlendiren vatandaşlar Nusaybin Midyat yolunda yeşili ve doğal kaynak suyu ile kentin gözde mesire alanlarından olan Beyazsu’ya akın etti.
Sıcaklıkların 50 dereceyi bulduğunu söyleyen vatandaşlar serinlemek için mesire alanlarına gelerek kavurucu sıcaklardan bir nebze olsun kaçtıklarını ifade etti. Doğal kaynak suyu ile Mardin’in yedi ilçesini besleyen Beyazsu aşırı sıcaklar ile birlikte kurban bayramını Mardin’de geçiren vatandaşların gözde mekanı oldu. Termometrelerin 44 derecenin üzerine çıkması ve hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi bulması ile kendini doğal kaynak suyu olan ve akarsuyun içine kurulan masalarla serinlemeye bırakan vatandaşlar Beyazsu mesire alanındaki tatilde keyfini çıkarıyor.
İki dağ arasında yeşilin ve kaynak suyun doğal güzelliği ile büyülediği Beyazsu’da vatandaşlar soğuk su içine kurulan masa ve sedirlerde serinlerken akan soğuk su içindeki havuzlara aileleri ile birlikte gelerek tatilin keyfini çıkarıyor.
Vatandaşlardan Elif Harmaner, şehrin çok sıcak olduğunu ifade ederek, “Serinlemek için ailemle Beyazsu’ya geldim. Mardin’de 50 dereceyi bulan bir sıcak var. Şuan çok bunaltıcı. Beyazsu serinlemek için ideal. Çok temiz güzel bir yer” dedi.
Vatandaşlardan Zeyni Atalan şuan sıcakların 50 dereyi bulduğunu belirterek, Mardin’in iklime göre çok sıcak olduğunu ve hem eğlenip hem serinlemek için Beyazsu’ya geldiklerini söyledi.

Kylie Jenner'dan doğum günü pozlarıKylie Jenner'dan doğum günü pozları
Binali Yıldırım: "Bu yaralar tamamen sarılacak”Binali Yıldırım: "Bu yaralar tamamen sarılacak”
Afyonkarahisar’da Zafer Meydanı sanatın yeni adresi oluyorAfyonkarahisar’da Zafer Meydanı sanatın yeni adresi oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

Sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

İlçeye girişler kapatıldı

İlçeye girişler kapatıldı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya'da denize giriş yasaklandı!

Flaş! Denize girişler yasaklandı

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Çavuşoğlu hasat için bahçeye girdi

Çavuşoğlu hasat için bahçeye girdi

Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölge için geri sayım başladı

Türkiye ile ABD'nin anlaşması sonrası hareketlilik

Kütahya'daki yangın 16 saatte kontrol altına alındı

Kontrol altına alınması 16 saat sürdü

Marmara Adası'ndaki yangının boyutu sabah ortaya çıktı

Marmara Adası'ndaki yangının boyutu sabah ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.