HABER

Termometreler eksi 27’yi gördü, araçlar çalışmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 09:33 | Son Güncelleme

Ardahan’da çok sayıda araç dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı.

Ardahan’da çok sayıda araç dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı. Dün gecenin en düşük sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Göle’de 27, Hanak’ta 21.9, kent merkezinde 20.9, Çıldır’da 14.7, Damal’da 16.2, Posof’ta 9.9 derece oldu.
Ardahan’da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Akşam saatlerinde termometreler eksi 27 dereceyi gösterdi. Soğuklar nedeniyle iş yerlerinin camları buzla kaplanırken, birçok araç da dondu. Vatandaşlar donan araçlarına başka araçların aküsünden takviye yaparak çalıştırmaya çalıştı.
Çalışmayan araçlar sanayi esnafının yüzünü güldürdü. Sanayi esnafı özellikle son günlerde etkili olan soğuklar nedeniyle işlerinde yüzde 70’in üzerinde artış yaşandığını belirtti.
Son günlerin en soğuk gününü yaşadıklarını söyleyen Yunus Akçay, "Sabah saatlerinde yaklaşık 20 derecelik soğuk var. Her taraf buz tutmuş. İş yerlerinin camları tamamen buz tutmuş ve ısıtılarak da açılmıyor. Allah yardımcımız olsun" dedi.
Sürücüler ise donan araçlarını takviye yardımıyla çalıştırdıklarını söyledi.

Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Saatlerce bakın ne için beklediler! Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Saatlerce bakın ne için beklediler!
Evden 20 tona yakın çöp çıktıEvden 20 tona yakın çöp çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Esenyurt'ta 'cinsel gücü arttırıcı çikolata' operasyonu

İstanbul Esenyurt'ta 'cinsel gücü arttırıcı çikolata' operasyonu

Binali Yıldırım'dan canlı yayında Buket Aydın'a: Ayakkabı numaramı da sor!

Binali Yıldırım'dan canlı yayında Buket Aydın'a: Ayakkabı numaramı da sor!

Dikkati onca insanı dolandırılmaktan kurtardı! 'Ne yapıyorsunuz?' sorusuna yanıt alamayınca...

Dikkati onca insanı dolandırılmaktan kurtardı!

Başkentte komutanlığa operasyon!

Başkentte komutanlığa operasyon!

İstanbul Maltepe'de ortalık karıştı!

Ortalık karıştı! Çok sayıda polis sevk edildi

İstanbul Aksaray'da 'Fight Club' filmini aratmayan kavga!

Kimi izledi kimi tezahürat yaptı! Filmleri aratmaya kavga

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.