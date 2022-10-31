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Termostan çay değil uyuşturucu çıktı

31.10.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de polis ekiplerince bşr araçta yapılan aramada termosa gizlenmiş 30,25 gram uyuşturucu skunk maddesi ve 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan nargile görünümlü cam aparat ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince sürücülüğünü Y. K. isimli şahsın yaptığı araç içerisinde arama yapıldı.

Yapılan arama sonucu aracın şoför mahallindeki metalik su termosu içerisine gizlenmiş şeffaf renkli kilitli naylon poşet içerisinde daralı ağırlığı 7.25 gram skunk maddesi, 15 adet beyaz renkli sigara kâğıdına sarılı daralı ağırlığı 23 gram içime hazır vaziyette uyuşturucu skunk maddesi ve 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan nargile görünümlü cam aparat(bong) ele geçirildi.

Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerince şüpheli şahsa ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak ve Bulundurmak’ suçundan tahkikat düzenlendi.

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uyuşturucu

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