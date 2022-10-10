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  4. Ternopil nerede, haritadaki yeri neresi, nüfusu kaç? Rusya Ukrayna savaşında patlama sesinin duyulduğu Ternopil'in haritadaki coğrafi konumu!

Ternopil nerede, haritadaki yeri neresi, nüfusu kaç? Rusya Ukrayna savaşında patlama sesinin duyulduğu Ternopil'in haritadaki coğrafi konumu!

10.10.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'nın Ternopil patlama meydana geldi. Öte yandan Kiev'de de meydana gelen 3 büyük patlama sonrası İçişleri Bakanlığından Vitali Klitschko konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu belirtip halka sığınaklardan ayrılmamaları yönünde çağrıda bulundu. Peki, Ternopil nerede, haritadaki yeri neresi, nüfusu kaç? İşte büyük patlamanın yaşandığı Ternopil'in haritadaki coğrafi konumu...

Ternopil nerede, haritadaki yeri neresi, nüfusu kaç? Rusya Ukrayna savaşında patlama sesinin duyulduğu Ternopil'in haritadaki coğrafi konumu!

Ukrayna'nın Ternopil, Liviv, Kiev ve Dnipro kentine saldırılar düzenlendi. Olay dünya basınında gniş yankı uyandırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Bizi yok edip dünyadan silmek istiyorlar" ifadelerini kullandı. Peki, Ternopil nerede, haritadaki yeri neresi, nüfusu kaç? İşte büyük patlamanın yaşandığı Ternopil'in haritadaki coğrafi konumu...

TERNOPİL NEREDE?

Ternоpil Ukrayna'nın batısında Seret Nehri kıyısında bulunan bir şehirdir. Batı Ukrayna'nın en önemli kentlerinden biri olan Ternopil, Galiçya ve Podolya bölgelerinde bulunmaktadır.

TERNOPİL'İN HARİTADAKİ YERİ

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TERNOPİL'İN NÜFUSU KAÇ?

Ternopil'in nüfusu 2021 yılı itibarıyla 224,921'dür.

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