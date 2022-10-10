Ternopil nerede, haritadaki yeri neresi, nüfusu kaç? Rusya Ukrayna savaşında patlama sesinin duyulduğu Ternopil'in haritadaki coğrafi konumu!

Ukrayna'nın Ternopil, Liviv, Kiev ve Dnipro kentine saldırılar düzenlendi. Olay dünya basınında gniş yankı uyandırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Bizi yok edip dünyadan silmek istiyorlar" ifadelerini kullandı. Peki, Ternopil nerede, haritadaki yeri neresi, nüfusu kaç? İşte büyük patlamanın yaşandığı Ternopil'in haritadaki coğrafi konumu...

TERNOPİL NEREDE?

Ternоpil Ukrayna'nın batısında Seret Nehri kıyısında bulunan bir şehirdir. Batı Ukrayna'nın en önemli kentlerinden biri olan Ternopil, Galiçya ve Podolya bölgelerinde bulunmaktadır.

TERNOPİL'İN HARİTADAKİ YERİ

TERNOPİL'İN NÜFUSU KAÇ?

Ternopil'in nüfusu 2021 yılı itibarıyla 224,921'dür.

