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"Terör amacına ulaşamamıştır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 21:44 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: - "(Yeni Zelanda'daki terör saldırısı) Şunu öncelikle ifade etmek istiyorum ki terör amacına ulaşamamıştır’’ - "‘Kavgadan, öldürmekten, katliamdan dünya hiçbir şey kazanmaz. Kazanacağı hususlar barışla gerçekleşecek, iyilikle gerçekleşecek, kötülüğün ortadan kaldırılmasıyla gerçekleşecek inşallah"

MELBOURNE (AA) - Avustralya ve Yeni Zelanda’daki temaslarını tamamlayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine yapılan terör saldırısının amacına ulaşamadığını söyledi.

Melbourne’daki Keysborough Türk İslam ve Kültür Merkezi’ne ait Hira Dağı Koleji'ni ziyaret ederek temaslarına başlayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, okul yönetiminden faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Keysborough Camisi’ne gelen Erbaş ve beraberindeki heyetin bir sonraki durağı, Kıbrıs Türklerinin yönetimindeki Sunshine Camisi oldu.

Ardından Victoria İslam Konseyinin düzenlediği toplantıda konuşan Erbaş, kurumun çalışma sistemi, hedefleri, ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlar ve uluslararası eğitim programları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Erbaş, Melbourne’daki yoğun görüşme programının son ayağında, Yeni Zelanda’daki terör saldırısı sonrasında ailesiyle birlikte camilere giderek Müslümanlara destek olan Melbourne Büyükşehir Belediye Başkanı Sally Capp ile görüştü.

Arnavut asıllı Müslümanlara ait Carlton Camisi'nde ikindi namazını kılan Erbaş, çiçeklerle karşılandığı Avustralya Milli Görüş Teşkilatları bünyesinde faaliyet gösteren Meadow Heights camisinde vatandaşlara hitap etti.

Erbaş, temasları kapsamında, Türk İslam ve Kültür Merkezlerince onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.

- "Müslümanların lehine bir takım yeni hareketler olacak"

Avustralya’nın Sidney ve Melbourne, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentine gerçekleştirdiği ziyaret hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Erbaş, Nur ve Linwood camilerinde 50 kişiyi katleden, 50 kişiyi yaralayan teröristin amacına ulaşamadığını söyledi.

Böyle bir katliamın bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Erbaş, ‘‘Şunu öncelikle ifade etmek istiyorum ki terör amacına ulaşamamıştır. Bu katliamdan sonra Cenabı Hakk'ın bazı şerlerden bir hayrın çıkacağı ile ilgili Kur’an-ı Kerim’de bize bildirdiği husus gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, Müslümanların birbirine daha da yaklaşması farklı anlayışlardaki insanların birbirine yaklaşması sağlanmıştır.’’ ifadelerini kullandı.

Başta Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in yanı sıra farklı inançlara mensup insanların camilere gelerek Müslümanlara destek verdiğini hatırlatan Erbaş, ‘‘Şu an Yeni Zelanda’da bundan sonra Müslümanların lehine birtakım yeni hareketler olacak, gelişmeler olacak belki yeni camiler yapılacak buna herkes katkı sağlayacak bir hayra vesile olmuştur. Yani şerden hayır doğmuştur.’’ dedi.

-‘‘Kavgadan, öldürmekten, katliamdan dünya hiçbir şey kazanmaz’’

Terörist saldırı sonrasında yaşanan olumlu gelişmeleri, kötü niyetli insanların barış ve insanlık karşında kaybetmesi olarak değerlendiren Erbaş, ‘‘Kavgadan, öldürmekten katliamdan dünya hiçbir şey kazanmaz. Kazanacağı hususlar barışla gerçekleşecek, iyilikle gerçekleşecek, kötülüğün ortadan kaldırılmasıyla gerçekleşecek inşallah.’’ diye konuştu.

- ‘‘Eğitim bizim için her şeyden önemli’’

Melbourne temasları kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretlerde camileri minareli görmekten duyduğu mutluluğu vurgulayan Prof. Dr. Ali Erbaş, ‘‘Eğitim bizim için her şeyden önemli. Çocuklarımız ve gençlerimizi doğru dini bilgiyle yetiştirmemiz gerekiyor.’’ ifadelerini kullandı.

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Avustralya Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Yeni Zelanda

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