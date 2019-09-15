AK Parti Malatya Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) Öznur Çalık, "Annelerin yürekli çıkışını terör örgütleriyle birlikte yol arkadaşlığı yapanlar idrak edemez. Çünkü onların 'vatan, bayrak ve millet' diye bir dertleri yoktur. Onların siyasetteki varlığı, akan kan ve gözyaşına bağlıdır. Kan ve gözyaşı bitti mi, onların da varlığı sona erecektir, korkuları budur ama korkunun ecele faydası yoktur. Terör bitecek, kan duracak, gözyaşları dinecek." açıklamasında bulundu.

AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Çalık, beraberinde İl Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri ile kentte Topsöğüt, Şahnahan ve Tecde mahallelerinin muhtarlıklarını ziyaret etti, mahalle sakinleriyle görüşerek, sorun ve taleplere ilişkin istişarelerde bulundu.

Ziyaretlerinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çalık, çocuklarının dağa çıkarıldığını söyleyerek Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi. Çalık, ailelerin dik duruşunun ve bunun bölgede artarak devam etmesinin terör örgütü PKK'yı rahatsız ettiği kadar, HDP ile siyasi ittifak yapanları da rahatsız ettiğini bildirdi.