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"Terör bitecek, kan duracak, gözyaşları dinecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.09.2019 09:15 | Son Güncelleme

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık: - "Annelerin yürekli çıkışını terör örgütleriyle birlikte yol arkadaşlığı yapanlar idrak edemez. Çünkü onların 'vatan, bayrak ve millet' diye bir dertleri yoktur. Onların siyasetteki varlığı, akan kan ve gözyaşına bağlıdır. Kan ve gözyaşı bitti mi, onların da varlığı sona erecektir, korkuları budur ama korkunun ecele faydası yoktur. Terör bitecek, kan duracak, gözyaşları dinecek"

AK Parti Malatya Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) Öznur Çalık, "Annelerin yürekli çıkışını terör örgütleriyle birlikte yol arkadaşlığı yapanlar idrak edemez. Çünkü onların 'vatan, bayrak ve millet' diye bir dertleri yoktur. Onların siyasetteki varlığı, akan kan ve gözyaşına bağlıdır. Kan ve gözyaşı bitti mi, onların da varlığı sona erecektir, korkuları budur ama korkunun ecele faydası yoktur. Terör bitecek, kan duracak, gözyaşları dinecek." açıklamasında bulundu.

AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Çalık, beraberinde İl Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri ile kentte Topsöğüt, Şahnahan ve Tecde mahallelerinin muhtarlıklarını ziyaret etti, mahalle sakinleriyle görüşerek, sorun ve taleplere ilişkin istişarelerde bulundu.

Ziyaretlerinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çalık, çocuklarının dağa çıkarıldığını söyleyerek Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi. Çalık, ailelerin dik duruşunun ve bunun bölgede artarak devam etmesinin terör örgütü PKK'yı rahatsız ettiği kadar, HDP ile siyasi ittifak yapanları da rahatsız ettiğini bildirdi.

"Bölgede yaptıkları mitinglerde 1 Türk bayrağı dalgalandırmaya cesaret edemeyenler, annelerin gösterdiği cesaretten korktular." değerlendirmesinde bulunan Çalık, şunları kaydetti:

"Annelerin dik duruşu, bölge halkının artık terör örgütüne tepki göstermesi, terör örgütü PKK'yı rahatsız ettiği kadar, terör örgütünün siyasi uzantısı sözde partiyle açık ve net ittifak yapanları da rahatsız etmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile terörle mücadelede son bir yılda sağlanan büyük başarılar ve elde edilen önemli sonuçlar, bölge halkını terör örgütüne karşı cesaretlendirdi. Devlet ve bölge halkı, kucaklaşıyor. Bugün oluşan tablonun sonucu budur. Devletimizin bölgede sağlamış olduğu güven ortamının ardından annelerimizin yürekli çıkışı, bölge illerimizde on binlerin Türk bayrağı altında yürüyüşler ve eylemler yapması, içte ve dışta kirli ittifak içinde olanları ciddi manada rahatsız etti, oyunlarını bozdu. Gelinen durum Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kısa sürede terörle mücadelede sağlanan başarının sonucudur. Kazanan Türkiye'dir.

Terörle mücadeleyi, terör örgütünün siyasi uzantısıyla açık ittifak yapanlar, anlayamaz, kavrayamaz. Annelerin yürekli çıkışını, terör örgütleriyle birlikte yol arkadaşlığı yapanlar idrak edemez. Çünkü onların 'vatan, bayrak ve millet' diye bir dertleri yoktur. Onların siyasetteki varlığı, akan kan ve gözyaşına bağlıdır. Kan ve gözyaşı bitti mi, onların da varlığı sona erecektir, korkuları budur ama korkunun ecele faydası yoktur. Terör bitecek, kan duracak, gözyaşları dinecek."

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Diyarbakır anneleri Malatya oturma eylemi öznur çalık

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