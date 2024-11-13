Bahçeli mesaj mı veriyor? MHP'den çok konuşulacak bir paylaşım daha: "Vakit tamamdır! Söz konusu vatandır"

Ayrıca paylaşımda Devlet Bahçeli'nin Türk bayrağını öptüğü de görülüyor. Devlet Bahçeli yönetimindeki MHP, siyasal olarak gündem olan bir çıkış yapmış ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bıraktırdıktan sonra TBMM'ye gelip konuşma yapabileceğini söylemişti.

Terör bitsin, huzur gelsin istiyorsan;



VAKİT TAMAMDIR

SÖZ KONUSU VATANDIR pic.twitter.com/r2axea6fgs — MHP (@MHP_Bilgi) November 13, 2024

DÜNKÜ PAYLAŞIM DA SES GETİRMİŞTİ

MHP, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya devam ediyor. MHP, dün akşam da Devlet Bahçeli'nin görüntülerini paylaşarak 'Yalnız kalırsınız bazen! En yakınınız bile sizi anlamaz' notunu düşmüştü.

***Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu çıkışlarının bir mesaj olarak algılandığı konuşuluyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün basın mensuplarının 'MHP' sorusuna yanıt verirken 'MHP ve Sayın Bahçeli ile aramızda herhangi bir görüş ayrılığı yok' ifadelerini kullanmıştı.