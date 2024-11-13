HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bahçeli mesaj mı veriyor? MHP'den çok konuşulacak bir paylaşım daha: "Vakit tamamdır! Söz konusu vatandır"

Bahçeli mesaj mı veriyor? MHP'den çok konuşulacak bir paylaşım daha: "Vakit tamamdır! Söz konusu vatandır"

13.11.2024 15:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemdeki çıkışlarıyla sık sık Türkiye gündemine yön veren MHP lideri Devlet Bahçeli, dünkü grup toplantısında da önemli açıklamalarda bulunmuştu. MHP'nin resmi X hesabından yeni bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda; 'Terör bitsin, huzur gelsin istiyorsan vakit tamamdır söz konusu vatandır' ifadeleri yer aldı.

Bahçeli mesaj mı veriyor? MHP'den çok konuşulacak bir paylaşım daha: "Vakit tamamdır! Söz konusu vatandır"

Ayrıca paylaşımda Devlet Bahçeli'nin Türk bayrağını öptüğü de görülüyor. Devlet Bahçeli yönetimindeki MHP, siyasal olarak gündem olan bir çıkış yapmış ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bıraktırdıktan sonra TBMM'ye gelip konuşma yapabileceğini söylemişti.

DÜNKÜ PAYLAŞIM DA SES GETİRMİŞTİ

MHP, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya devam ediyor. MHP, dün akşam da Devlet Bahçeli'nin görüntülerini paylaşarak 'Yalnız kalırsınız bazen! En yakınınız bile sizi anlamaz' notunu düşmüştü.

MHP'den dikkat çeken paylaşım! Devlet Bahçeli'nin görüntüleri yer aldı: "Vakit tamamdır söz konusu vatandır” MHP'den dikkat çeken paylaşım! Devlet Bahçeli'nin görüntüleri yer aldı: "Vakit tamamdır söz konusu vatandır”

***Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu çıkışlarının bir mesaj olarak algılandığı konuşuluyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün basın mensuplarının 'MHP' sorusuna yanıt verirken 'MHP ve Sayın Bahçeli ile aramızda herhangi bir görüş ayrılığı yok' ifadelerini kullanmıştı.

GcQ0T8TXkAA1NQF

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP
En Çok Okunan Haberler
27 katlı, 14 kral dairesi, 4 lobisi var! Jet Fadıl’ın yaptırdığı Caprice Gold satışa çıkarıldı

27 katlı, 14 kral dairesi, 4 lobisi var! Jet Fadıl’ın yaptırdığı Caprice Gold satışa çıkarıldı

Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali: "Hazırız, her an başlayabiliriz"

Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali: "Hazırız, her an başlayabiliriz"

'Utanma, korku yok' O akıma ilgi gittikçe artıyor: Karanlık turizm!

'Utanma, korku yok' O akıma ilgi gittikçe artıyor: Karanlık turizm!

Etki ajanlığı suçu getiren madde geri çekildi

Etki ajanlığı suçu getiren madde geri çekildi

'Vakalar arttı' diyerek uyardı! İşte en belirgin semptom...

'Vakalar arttı' diyerek uyardı! İşte en belirgin semptom...

TBMM'de ağlayarak isyan etti: Bu 5 canın hesabını nasıl vereceğiz!

TBMM'de ağlayarak isyan etti: Bu 5 canın hesabını nasıl vereceğiz!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia, Helly Hansen, Merrell... %70'e varan indirimler burada

Columbia, Helly Hansen, Merrell... %70'e varan indirimler burada

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Telefonunu değiştirmek isteyenler bu fırsat bir daha gelmez!

Telefonunu değiştirmek isteyenler bu fırsat bir daha gelmez!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.