Terör bitti Beytüşşebap dünyaca konuşulacak yarışmalara ev sahipliği yapıyor

Terörün tamamen temizlendiği Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde önümüzdeki yıl dünya rafting şampiyonası yapılması için hazırlıklar başladı. Ankara’dan gelen bir heyet Habur Çayı’nda inceleme yaptı. Heyet Kato Dağı eteklerinde doğa sporlarının faaliyete geçmesi için yapılan incelemelerde ilçenin doğasına hayran kaldı.

Sürekli terör olaylarıyla gündeme gelen Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde son 3 yıldır güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde bölge genelinde sağlanan huzurla beraber bölgede yıllardın yapılamayan etkinlikler yapılmaya başlandı. Terörün yerini huzura bıraktığı Beytüşşebap’ta artık doğa sporları gündeme gelmeye başladı. Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve Dünya Rafting Federasyonu 2’inci Başkanı Fikret Yardımcı bir heyetle beraber Beytüşşebap’a gelerek incelemelerde bulundu. İlçe Kaymakamı İsmail Pendik ve Belediye Başkanı Habip Aşan’ı makamında ziyaret eden heyet, ilçenin doğasıyla tüm dünyaya tanıtılması için çalışma başlatacaklarını söyledi. Yardımcı, burada iki gün boyunca yayla turizmi, doğa kampları, mağara turizmi, rafting ve daha bir çok doğa sporları yapılması için start verildiğini söyledi. Yardımcı, dünya rafting şampiyonasını Beytüşşebap’ta bulunan Habur Çayı’nda yapacaklarını söyledi. Habur Çayı’nda incelemelerde bulunan heyet alanda bulunan pet şişe dolu torbalarla rafting yapan çocuklarla birlikte fotoğraf çekerek gerçek bir rafting takımı gelmesi için çalışacaklarını söyledi. Fikret Yardımcı, "Yıllardan beri buralar terörle anılıyordu artık çok şükür bu algı yıkıldı. Şimdi gönül rahatlığıyla her yere gidebiliyoruz. Allah’ın izniyle buralar çok güzel olacak ve dünya rafting şampiyonası yarışmalarını buraya getireceğiz. Bizi burada ağırlayan değerli belediye başkanımız ilçe kaymakamımız Şırnak merkezde valimiz ve tümen komutanımıza çok teşekkür ederim. Nasip olursa burada faaliyet gösteren Kato Rafting Doğa Sporları Kulübüne ekipman desteğinde bulunacağız. İnşallah Beytüşşebap gençleri sporla, doğayla yarışmalarla gündeme gelecektir" dedi.

Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan ise gelen heyeti ağırlamaktan onur duyduklarını belirtti. Aşan, "İlçemize teşriflerinden dolayı değerli Fikret Yardımcı, Hacı Tansu ve beraberindekilere çok teşekkür ederim. Burada bir dünya rafting şampiyonası yarışması yapılması bizi çok sevindirdi. İnşallah ilçemizdeki doğa sporlarını genişletmek için ilk adımı atıyoruz. Belediye olarak gençlerimize yönelik ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" diye konuştu.

Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Derneği üyeleri gelen heyeti ağırlayarak Habur Çayı’nda incelemelerde bulunmalarında heyete eşlik etti. Kulübe üye olan gençler daha sonra çayda pet şişe dolu torbalarla, ellerinde terlikleriyle ve başlarında ay yıldızlı Türk bayraklarıyla bir gösteri düzenledi.