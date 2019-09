Terör bitti dağlar şenlendi, festivaller yapılıyor

Şırnak’ın Uludere ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen gençlik huzur ve bal festivaline ikinci gününde yoğun katılım yaşandı. Terörün yerini huzura bıraktığı Uludere ilçesinde silah sesleri yerine festivallerde davul zurna ve müzik sesleri yankılanıyor.

Son iki yıldır silah seslerinin sustuğu ilçede artık huzur hakim olurken Uludere Belediyesi geçen yıl yaptığı festivali bu yılda gerçekleştirdi. Festivalin birinci gününde sanatçılar sahne alırken ikini günde ilçeye ve yöreye özgü kilim, el sanatları, yemekler ve daha bir çok ürün tanıtıldı. Festivale ikinci günde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ak Parti milletvekili Rizgin Birlik, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, terörün biterek yerine huzurun geldiğini söyledi. Ersoy, "Tek kelimeyle elhamdülillah demek istiyorum. Görmek istediğimiz manzara aslında bu. Sadece huzur istiyoruz. Kardeşlik içinde. Tüm vatandaşlarımız işinde olsun istiyoruz. Yaklaşık 40 yıldır ülkemizin başına musallat olmuş terör örgünün yaşattığı acılardan hep birlikte kurtulalım. Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi bu bölgemizde de analarımız ağlamasın istiyoruz" dedi.

İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz ilçenin artık güzel şeylerle anıldığını ve bunu şehitlere borçlu olduklarını söyledi. Solmaz, "İlçemizde bu yıl ikincisi düzenlenen festivale yoğun bir katılım var. Ben iki aydır bu şirin ilçeye geldim. Ülkemizde sağlanan bu huzur ortamını güvenlik güçlerimize aziz şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. İnşallah her yıl daha farklı etkinliklerle ilçemizi hak ettiği yerlere taşıyacağız" diye konuştu.

Aile Destek Merkezi Koordinatörü Berivan Ürek ise festivalin çok güzel geçtiğini her yıl bu tür etkinliklerin olması gerektiğini söyledi. Ürek, "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz festivalimiz oldukça güzel geçiyor herkesi buraya davet ediyoruz. Buranın artık terörle değilde bu tür etkinliklerle anılması gerektiğini düşünüyorum. Dünden beri kamp ateşleri yakıyoruz. Artık Uludere daha güzel" şeklinde konuştu.