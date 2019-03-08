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Terör bitti kadınlar el ele 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 18:36 | Son Güncelleme

Terör örgütü yüzünden yıllardır 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamayan Beytüşşebaplılar ilk defa hep birlikte pasta kesip Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekip günlerini kutladı.Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yıllardır terör olayları yüzünden 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutlamayan kadınlar için bir program düzendi.

Terör örgütü yüzünden yıllardır 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamayan Beytüşşebaplılar ilk defa hep birlikte pasta kesip Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekip günlerini kutladı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yıllardır terör olayları yüzünden 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutlamayan kadınlar için bir program düzendi. Beytüşşebap Kaymakamı aynı zamanda Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, ilçe ve köylerindeki tüm kadınlara özel davetiye göndererek kapalı spor salonundaki programa gelmelerini istedi. Binlerce gül dağıtan İlçe Kaymakamı Pendik, kadınlara özel iki büyük pasta kesip günlerini kutladı. Kaymakam Pendik, ilk önce yaşlı kadınların gününü kutlayarak bir bir Beytüşşebaplı kadınlara gül verdi.

Kaymakam Pendik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle yaptığı konuşmasında, "Tüm kadınlarımızın hem yurdumuzda hem de tüm dünyadaki kadınların Kadınlar Günü’nü kutluyorum. İnşallah daha mutlu daha huzurlu yarınlar tüm kadınlarımızın sahip olabileceği şekilde onları bulur, diyorum. Beytüşşebap’ın son yıllardaki huzur ortamı artık birlik beraberlik ve kardeşliğe dönüşmüş durumdadır ve inşallah Kadınlar Günü ve diğer etkinliklerimizde Beytüşşebap birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, huzurun tesis edildiği ve daha umutlu daha güzel yarınlara koşan bir yer olacak.’’dedi.

Beytüşşebap AK Parti Belediye Başkan adayı Habip Aşan ise Yaptığı konuşmasında, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle burada bulunan annelerimize, bacılarımıza, kardeşlerimize hediyeler, çiçekler ve pasta ikram ettik. İnşallah bu tür etkinlikler devam edecektir. Bu vesileyle emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kadınlar düzenlenen programda emeği geçen herkese teşekkür ederek ilk defa böyle görkemli bir etkinlik gördüklerini belirtti.

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