"Terör büyük oranda memleketimizin gündeminden çıktı"

ERZİNCAN (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Son 2 yıldır özellikle başbakanlığım döneminde bu şer odaklarına, bölücü teröre, FETÖ hain örgütüne ve DEAŞ terör örgütüne karşı amansız mücadele başlattık. Hamdolsun bugün artık terör büyük oranda memleketimizin, milletimizin gündeminden çıktı." dedi.

Binali Yıldırım, Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere geldiği baba ocağı Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Bakacak köyü sakinleriyle buluştu.

Burada hemşehrilerine hitap eden Yıldırım, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, "Buralar bizim vatanımız, vatanımızın her köşesi bizim için mukaddes. Bu topraklar bize kolay vatan olmadı, her karışından şehitlerimizin kanı var. Bu ay yıldızlı bayrağımız kolay bu hale gelmedi, rengini şehitlerimizin kanından alıyor, hilali bağımsızlığımızın sembolü, yıldızı her bir şehidimizi temsil ediyor. Memleketimizde kardeşliğimizi, birliğimizi bozmaya çalışan her türlü şer odaklarına ve teröristlere karşı yoğun bir mücadele veriyoruz." diye konuştu.

- "Sizin güvenliğiniz, ülkenin güvenliğidir"