HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Terör ekiplerince aranan araç polisi alarma geçirdi

Terör ekiplerince aranan araç polisi alarma geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 20:13 | Son Güncelleme

Adana’da terör polisi tarafından aranan aracın ile geldiği ihbarı üzerine polis alarma geçti.

Adana’da terör polisi tarafından aranan aracın ile geldiği ihbarı üzerine polis alarma geçti. Terörle Mücadele, Asayiş ve Trafik ekipleri söz konusu aracı yakaladı. Araçta herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Gaziantep’ten Adana’ya doğru yola çıkan 27 MA 8799 plakalı hafif ticari aracın terörle mücadele ekiplerince arandığı ihbarı yapılması üzerine polis alarma geçti. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda seyir halinde bulunan aracı aramaya başladı. Otoyol çıkışlarının tamamını durduran polis ekipleri, Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi Mühendisler Caddesi’nde otoyoldan çıktığı sırada aracın önünü keserek durduruldu.

Terörle Mücadele polisleri, aracın içinde bulunan bavulları didik didik aradı. Yapılan arama çalışmalarında herhangi bir olumsuzluk bulunmazken araç içerisindeki kişilerin de GBT kontrolünde şahısların suç kaydı olmadığı ortaya çıktı. Polis, araçta olumsuzluk bulunmadığı ve GBT kontrolü yapan şahısların suç kaydı olmadığı için onları serbest bıraktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hadise imaj değiştirdi! İşte son hali Hadise imaj değiştirdi! İşte son hali
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 44 milyonu geçtiDünyada Kovid-19 vaka sayısı 44 milyonu geçti
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
1/
En Çok Okunan Haberler
Nusret'ten olay paylaşım! Hoplarken bornozu havalanınca olanlar oldu
Nusret'ten olay paylaşım! Hoplarken bornozu havalanınca olanlar oldu
İstanbul Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt
İstanbul Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Kargodan sipariş verdi! Ölümüne yol açtı
Kargodan sipariş verdi! Ölümüne yol açtı
Azerbaycan, sözde Savunma Bakanı Harutyunyan’ı böyle vurdu
Azerbaycan, sözde Savunma Bakanı Harutyunyan’ı böyle vurdu
İskenderun'da orman yangını! Birçok ev alevlerin arasında kaldı
İskenderun'da orman yangını! Birçok ev alevlerin arasında kaldı
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Boş arazide başından vurulmuş halde bulundu
Boş arazide başından vurulmuş halde bulundu
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
Bakan Selçuk da akıma katıldı: Çok şey değişmiş ama....
Bakan Selçuk da akıma katıldı: Çok şey değişmiş ama....
Diğer Haberler
Türkiye'den Ermenistan'a sert tepki! 'En ağır şekilde kınıyoruz'
Türkiye'den Ermenistan'a sert tepki! 'En ağır şekilde kınıyoruz'
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
Bakan Pakdemirli'den İskenderun'daki yangına ilişkin açıklama
Bakan Pakdemirli'den İskenderun'daki yangına ilişkin açıklama
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 44 milyonu geçti
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 44 milyonu geçti
AK Parti milletvekili Tülay Kaynarca, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
AK Partili milletvekili koronavirüse yakalandı
MEB’den 81 ile yüz yüze eğitim ve sınav uygulamaları ile ilgili genelge
MEB’den 81 ile yüz yüze eğitim ve sınav uygulamaları ile ilgili genelge
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.