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Terör gazisi emniyet müdürü hayata şiirle tutundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 11:18 | Son Güncelleme

Bingöl'de PKK'lı teröristlerin 2014'te düzenlediği silahlı saldırıda yaralanan eski Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ürker, yeniden ayağa kalkmak için kendisini şiir yazarak motive etmeye çalışıyor - Atalay Ürker: - "Patlama sesiyle ne olduğunu anlamadan düşmüşüm. Kendime geldiğimde kalkmak istiyorum fakat kalkamıyorum. Tekrar çaba sarfettiğimde baktım, bacaklarım kıpırdamıyor. Gözümü açtığımda kendimi Ankara Numune Hastanesinde buldum" - "İyi ki şiir yazmışım. Çünkü hareketli bir insanın evine kapanıp kalması bir şeylerle meşguliyetini gerektiriyor. Ayağa kalkmak için yaptığım gayretli çalışmada şiirin etkisi büyük" - "Şiir yazmak, duygusallık meslekte ast üst ilişkilerinde bile bana hep iyi niyetli yaklaşım sergiletti. Bundan dolayı adım 'baba müdür' veya 'şefkatli müdür' oldu"

ORHAN ONUR GEMİCİ - Bingöl'de PKK'lı teröristlerin 2014'te düzenlediği silahlı saldırıda yaralanan eski Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ürker, yeniden ayağa kalkmak için kendisini şiir yazarak motive etmeye çalışıyor.

Ürker, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla terör saldırısı sonrasında yaşadıklarını AA muhabiriyle paylaştı.

Gazi Ürker, 2014 yılının başlarında Bingöl İl Emniyet Müdürü olarak atandığını, ekim ayında ise Kobani olaylarının çıktığını anımsattı.

Bingöl'de meydana gelen olaylarda da bazı iş yerlerine zarar verildiğini anlatan Ürker, iş yerleri zarar gören esnafı ziyaret etmek amacıyla 9 Ekim'de mesai çıkışında şehir merkezine geldiğini bildirdi.

- "Baktım, bacaklarım kıpırdamıyor"

Esnafı ziyaret ettiği sırada koruma memurunun dikkatini bir aracın çektiğini aktaran Ürker, şöyle devam etti:

"Arabanın plakasını almaya odaklandım. Plakayı kafama yazdığımı biliyorum. Patlama sesiyle ne olduğunu anlamadan düşmüşüm. Kendime geldiğimde kalkmak istiyorum fakat kalkamıyorum. Tekrar çaba sarfettiğimde baktım, bacaklarım kıpırdamıyor. Yanıma şoförüm polis memuru geldi. Beni konuşturmaya çalıştı. O sırada aracın plakasını anons edilsin diye memura verdim. Gözümü açtığımda kendimi Ankara Numune Hastanesinde buldum."

Ürker, söz konusu dönemde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerinden dolayı hakim ve savcılara yönelik saldırılar olacağına ilişkin kendilerine istihbari bilgiler de geldiğini belirterek, saldırının ardından yapılan araştırmada kendilerine saldıran teröristlerin aslında kurum ve kuruluşları keşfe geldiklerinin tespit edildiğini kaydetti.

- Saldırıda iki meslektaşı şehit oldu

Araçtan inen teröristin uzun namlulu silahla saldırı gerçekleştirdiğini bildiren Ürker, saldırıda kendisi ile koruma memurunun yaralandığını, emniyet müdür yardımcısı ile başkomiser arkadaşının şehit edildiğini belirtti.

Ürker, sırasıyla Bingöl Devlet Hastanesi, Numune Eğitim Araştırma Hastanesi ve TSK'nın Ankara Bilkent'teki rehabilitasyon merkezinde gördüğü tedavi sonucu şu an bastonla yürüyebilecek duruma geldiğini söyledi.

- "İyi ki şiir yazmışım"

Hayata tutunma konusunda şiir yazmasının büyük fayda sağladığını dile getiren Ürker, "İyi ki şiir yazmışım. Çünkü hareketli bir insanın evine kapanıp kalması bir şeylerle meşguliyetini gerektiriyor. Bu süreçte şiir yazmaya daha da yoğunlaştım. 590 olan şiirim hastalık döneminde 850'ye ulaştı. Ayağa kalkmak için yaptığım gayretli çalışmada şiirin etkisi büyük." diye konuştu.

- "Her Telden Şiir" kitabı

Ürker, şiirlerini "Her Telden Şiir" isimli kitapta topladığını aktararak, "Şiir yazmak duygusallık, meslekte ast üst ilişkilerinde bile bana hep iyi niyetli yaklaşım sergiletti. Bundan dolayı adım 'baba müdür' veya 'şefkatli müdür' oldu. Şiir yazmak meslekte motive etti, meslekteki çalışmalar da şiir yazmama ön ayak oldu." ifadelerini kullandı.

Sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Ürker, ev içerisinde kendi ihtiyaçlarını karşılayabildiğini söyledi.

Ürker, bu süreçte kendisine büyük destek veren eşine minnettar olduğunu vurgulayarak, "Şimdi iyiyim, güçlüyüm, sıhhatliyim. Hocalarım 'Eski Atalay'a yüzde 80 gelirsin' dedi. Ama ne kadar çalışırsam çalışayım eski Atalay olamayacağım. 'Hayatımdan memnunum, iyiyim' diyerek kendimi motive ediyorum. İnşallah düzeleceğim." dedi.

- "Gönüllerde Başkan Erdoğan" şiiri

Atalay Ürker, 24 Haziran seçimlerinden sonra Erdoğan için yazdığı "Gönüllerde Başkan Erdoğan" başlıklı şiiri okudu.

Ürker, gazi olduğu saldırıya ilişkin yürütülen davada sanıklardan Umut Savaş Koçyiğit'e 3 kez müebbet ile 51 yıl 8 ay hapis cezası verilmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

"Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" diyen Ürker, engellilerin, gazilerin ve şehit ailelerinin her türlü makamın ilgisine, ziyaretine ihtiyacı olduğunu vurguladı.

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