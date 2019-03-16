Terör gazisi, memleketinden başkan adayı oldu

Satılmış AKKAŞ AFYONKARAHİSAR, (DHA) SİİRT'te 25 yıl önce teröristlerle girilen çatışmada 15 askerin şehit olduğu saldırıda ağır yaralanan ve şarapnel parçası isabet eden sol kolu dirsek altından ampute edilmesi nedeniyle gazi olan Gazi Turhan (45), doğup büyüdüğü Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Özburun beldesinde MHP'den belediye başkan adayı oldu. Turhan, Benim adım Gazi. Adımı hak ettim. Adımı hak ettiğim gibi yapacağım hizmetlerimizle halkla olan diyaloğumuzu da bir yerlere getirip hak ederek bu yolda yürümeye kararlıyız dedi. Siirt'in Eruh ilçesinde vatani görevini yapan er Gazi Turhan, 1994 yılında Dağdöşü mevkisinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada sol koluna ve vücudunun çeşitli noktalarına şarapnel parçası isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Şarapnel parçası nedeniyle sol kolu dirsek altından ampute edilen Gazi Turhan, adı gibi gazi oldu. Bundan sonra hayatını protez kolla sürdüren Gazi Turhan'ın o çatışmada 15 arkadaşı şehit olurken, 7 arkadaşı da yaralandı. BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU Gazi olduktan sonra yaşamını doğup büyüdüğü Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde sürdüren Gazi Turhan, Hediye Turhan (38) ile evlendi ve 2 çocuğu oldu. Gazi Turhan, şimdi memleketine hizmet edebilmek için belediye başkan adayı oldu. MHP'den aday olan Gazi Turhan, arkadaşlarını şehit verdiği, kendisinin de gazi olduğu çatışmayı ve başkan seçilmesi halindeki hedeflerini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. 'ARKADAŞIM ŞEHİT OLDU, KUCAĞIMDA CAN VERDİ' Gazi Turhan, terör örgütüyle girilen çatışma esnasında mevzilerine el bombası ve roketler atıldığını söyledi. Turhan, çatışma anlarını ve sonrasını şöyle anlattı Siirt Eruh ilçesi Dağdöşü üs bölgesinde 1994 yılında 9 Kasım'da operasyondan dönmüştük. Operasyondan sonra bizim üst bölgesine baskın düzenlendi. Çatışma, gece saat 00.00 sıralarında başladı. 03.30'a kadar biz bilfiil bulunduğumuz mevzilerden karşılık verdik. 03.30 saatlerinde yanımdaki arkadaşım şehit oldu. Kucağımda can verdi. Daha sonra 20 dakika sonra benim yaralanma olayım gerçekleşti. Roket atıyorlardı. Bulunduğumuz mevziye alt tarafımızdan el bombası atıyorlardı. O şarapnel parçaları da benim koluma, ayağıma ve vücudumun muhtelif yerlerine denk gelmişti. Daha sonra üs bölgesinde sığınak yerimiz vardı. Oraya gittim. Orada ilk müdahalemi yine kendi hemşehrilerimden biri yaptı. Ayakkabımızın, botumuzun bağcığını çıkardık, önce onunla bağladık. Daha sonra sıhhiye arkadaş o ilk müdahalesini yaptı. Saat 06.00 gibi helikopter geldi. Bizi Siirt bölge hastanesine götürdüler. İlk cerrahi müdahaleden sonra Diyarbakır'a sevk edildim. Hava değişiminde 2 ay kaldım. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne gittim ve kati raporum verildi. Ondan sonra bu süreç böyle devam etti. 'ŞÜKÜRLER OLSUN ADIMI HAK ETTİM' İsmiyle yaşamanın her insana nasip olamayacağını kaydeden Gazi Turhan, Benim adım Gazi. Adımı hak ettim. Türk'ün töresine uyduk. Güneydoğu'da 1994 yılında teröristlerle girdiğimiz silahlı çatışma sonucunda koluma isabet eden, ayağıma isabet eden şarapnel parçasıyla sol kolum dirsek altından ampute oldu. 15 arkadaşımız şehit oldu. 7 yaralı arkadaşımız vardı. Bunlardan biri de bendim. Şükürler olsun adımı hak ettim. Adımı hak ettiğim gibi yapacağım hizmetlerimizle halkla olan diyaloğumuzu da bir yerlere getirip hak ederek bu yolda yürümeye kararlıyız diye konuştu. 'HEDEF KIZIL ELMA' Belediye başkan adayı olmasını en çok belde halkının istediğini söyleyen Turhan, şöyle devam etti Belediye başkanlığı adaylığı düşündüğüm bir şey değildi. Siyasi fikrimiz, görüşümüz ortaokul yıllarında başladı. Sürekli bu davayla devam etti. Afrin Harekatı'nda bir askerimiz söylediği bir söz vardı. 'Hedef kızıl elma' dedi. Allah'a şükürler olsun bütün Türk toplumu, bütün Türkiye sağcısı, solcusu daha farklı siyasi görüşe sahip olan insanlar orada bu askerimizin söylediği şeyi benimsedi. Çünkü burada bir fedakarlık vardı. Bana da bu teklifin yapılmasının sebebi bence bu olaylar. Benim gazi olmamım büyük etkisi var. Siyasilerin yine etkisi var. Allah'a şükürler olsun neleri yapıp, neleri yapamayacağımızı belde halkı biliyor. Elimizden gelen bir şey olduktan sonra dün de, bugün de, yarın da ne yapacağımızı, ne yapamayacağımızı bildikleri için bizi tercih ettiler. 'GÖÇ BİZİM EN BÜYÜK SORUNUMUZ' Belediye başkanı seçilmesi halinde beldedeki işsizliğin önüne geçmek için projelerinin olduğunu da aktaran Gazi Turhan, Göç bizim en büyük sorunumuz. En önemli projemiz bunu önlemek. Beldemizde işsizlik var, göç var. Bu göçü önlememiz için mutlaka beldede veya beldeye yakın bir bölgede halkın istihdam edilmesi için bir çalışma sahasının olması dedi. SEÇİM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR Gazi Turhan, seçim bürosunda seçmenleriyle bir araya gelerek projelerini anlatıyor ve beldede pazar esnafını, vatandaşları ziyaret ediyor. Rahatsızlığı nedeniyle evinde tedavisine devam eden vatandaşları da eşi Hediye Turhan ile ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Gazi Turhan, kapı kapı dolaşarak 31 Mart yerel seçimlerinde destek istiyor

