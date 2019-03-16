HABER

Terör gazisi, memleketinden başkan adayı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 11:36 | Son Güncelleme

SİİRT'te 25 yıl önce teröristlerle girilen ve 15 askerin şehit olduğu çatışmadan ağır yaralı kurtulan Gazi Turhan (45), doğup büyüdüğü Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Özburun Beldesi'nde MHP'den belediye başkan adayı oldu.

Terör gazisi, memleketinden başkan adayı oldu

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - SİİRT'te 25 yıl önce teröristlerle girilen ve 15 askerin şehit olduğu çatışmadan ağır yaralı kurtulan Gazi Turhan (45), doğup büyüdüğü Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Özburun Beldesi'nde MHP'den belediye başkan adayı oldu. Sol kolu dirsek altından ampute olan Turhan, "Benim adım Gazi. Adımı hak ettim. Adımı hak ettiğim gibi yapacağım hizmetlerimizle halkla olan diyaloğumuzu da bir yerlere getirip hak ederek bu yolda yürümeye kararlıyız" dedi.
Siirt'in Eruh ilçesinde vatani görevini yapan er Gazi Turhan, 1994 yılında Dağdöşü Mevkii'nde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralandı. 15 silah arkadaşının şehit olduğu, çatışmanın ardından sol kolu dirsek altından ampute edilen Turhan'a, gazi ünvanı verildi.
BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU
Yaşamını doğup büyüdüğü Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde sürdüren Gazi Turhan, Hediye Turhan(38) ile evlendi. 2 çocuğu olan Turhan, belediye başkan adayı oldu. MHP'den aday olan Gazi Turhan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu.
'ARKADAŞIM ŞEHİT OLDU, KUCAĞIMDA CAN VERDİ'
PKK'lılar ile girilen çatışmada mevzilerine el bombası ve roketler atıldığını anlatan Turhan, o anları şöyle anlattı:
"Siirt Eruh ilçesi Dağdöşü üs bölgesinde 1994 yılının 9 Kasım günü operasyondan dönmüştük. Üs bölgesine baskın düzenlendi. Çatışma, gece saat 00.00 sıralarında başladı. 03.30'a kadar karşılık verdik. 03.30 saatlerinde yanımdaki arkadaşım şehit oldu. Kucağımda can verdi. Roket atıyorlardı. Bulunduğumuz mevziye alt taraftan el bombası atıyorlardı. Şarapnel parçaları koluma, ayağıma ve vücudumun çeşitli yerlerine isabet etti. Yaralı halde sığınak yerimize gittim. İlk müdahaleyi hemşehrilerimden biri yaptı. Daha sonra sıhhiye arkadaş müdahalesini yaptı. Saat 06.00 gibi helikopter geldi. Siirt Bölge Hastanesi'ne götürdüler. İlk cerrahi müdahaleden sonra Diyarbakır'a sevk edildim. Hava değişiminde iki ay kaldım. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne gittim ve kati raporum verildi. Ondan sonra d asüreç devam etti."
'ŞÜKÜRLER OLSUN ADIMI HAK ETTİM'
İsmiyle yaşamanın her insana nasip olamayacağını kaydeden Gazi Turhan, "Benim adım Gazi. Adımı hak ettim. Türk'ün töresine uyduk. Güneydoğu'da 1994 yılında teröristlerle girdiğimiz silahlı çatışma sonucunda koluma isabet eden, ayağıma isabet eden şarapnel parçasıyla sol kolum dirsek altından ampute oldu. 15 arkadaşımız şehit oldu. 7 yaralı arkadaşımız vardı. Bunlardan biri de bendim. Şükürler olsun adımı hak ettim. Adımı hak ettiğim gibi yapacağım hizmetlerimizle halkla olan diyaloğumuzu da bir yerlere getirip hak ederek bu yolda yürümeye kararlıyız" diye konuştu.
'HEDEF KIZIL ELMA'
Belediye başkan adayı olmasını en çok belde halkının istediğini söyleyen Turhan, szölerine şöyle devam etti:
"Belediye başkanlığı adaylığı düşündüğüm bir şey değildi. Siyasi fikrimiz, görüşümüz ortaokul yıllarında başladı. Sürekli bu davayla devam etti. Afrin Harekatı'nda bir askerimizin söylediği bir söz vardı; 'Hedef kızıl elma.' Allah'a şükürler olsun bütün Türk toplumu, bütün Türkiye sağcısı, solcusu daha farklı siyasi görüşe sahip olan insanlar, orada bu askerimizin söylediği şeyi benimsedi. Çünkü burada bir fedakarlık vardı. Bana da bu teklifin yapılmasının sebebi bence bu olaylar. Benim gazi olmamım büyük etkisi var. Siyasilerin yine etkisi var. Allah'a şükürler olsun neleri yapıp, neleri yapamayacağımızı belde halkı biliyor. Elimizden gelen bir şey olduktan sonra dün de bugün de yarın da ne yapacağımızı, ne yapamayacağımızı bildikleri için bizi tercih ettiler."
'GÖÇ BİZİM EN BÜYÜK SORUNUMUZ'
Belediye başkanı seçilmesi halinde beldedeki işsizliğin önüne geçmek için projeleri olduğunu aktaran Gazi Turhan, "Göç bizim en büyük sorunumuz. En önemli projemiz bunu önlemek. Beldemizde işsizlik var, göç var. Bu göçü önlememiz için mutlaka beldede veya beldeye yakın bir bölgede halkın istihdam edilmesi için bir çalışma sahasının olması gerekiyor" dedi.
SEÇİM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Gazi Turhan, seçim bürosunda seçmenleriyle bir araya gelerek projelerini anlatıyor. Pazar esnafını ve vatandaşları ziyaret ediyor. Gazi Turhan, kapı kapı dolaşarak 31 Mart yerel seçimlerinde destek istiyor.

FOTOĞRAFLI

Terör gazisi, memleketinden başkan adayı olduTerör gazisi, memleketinden başkan adayı olduTerör gazisi, memleketinden başkan adayı olduTerör gazisi, memleketinden başkan adayı oldu

PARTNER18 metre uzunluğunda! İnanılır gibi değil18 metre uzunluğunda! İnanılır gibi değil
THK'nın motorlu yamaç paraşütü ekibi Çanakkale semalarındaTHK'nın motorlu yamaç paraşütü ekibi Çanakkale semalarında
Öz Taşıma-İş farkındalık oluşturmaya devam ediyorÖz Taşıma-İş farkındalık oluşturmaya devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Londra'da müslüman gruba saldırı!

Londra'da müslüman gruba saldırı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

Sivas'ta hakem isyanı! 'Sahaya düştü'

Sivas'ta hakem isyanı! 'Sahaya düştü'

F.Bahçe'den Kadıköy'de kritik geri dönüş!

F.Bahçe'den Kadıköy'de kritik geri dönüş!

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

CHP'li vekile camide büyük şok!

CHP'li vekile camide büyük şok!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı! 'Her ikisiyle de sevgiliydim ben'

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Meteoroloji'den son tahminler geldi: Havalar ısınacak

Meteoroloji'den son tahminler geldi: Havalar ısınacak

Münevver Karabulut cinayetinin kan parası, aileleri evinden etti

Karabulut cinayetinin kan parası evlerinden etti

Son dakika! Ege Denizi'nde bir deprem daha

06.44'te bir deprem daha oldu!

Türkiye'ye hırsızlık için gelmişler!

Türkiye'ye hırsızlık için gelmişler!

Beşiktaş'ta silah sesleri!

Beşiktaş'ta sabah saatlerinde silah sesleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.