Terör gazisi mobilya atölyesinde yaşama tutundu

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - İzmir'in Buca ilçesinde cezaevi servis aracına yönelik terör saldırısında yaralandıktan sonra sol ayağı kesilen infaz koruma memuru Yunus Kayar, vatan sevgisi ve yaşama sevinci ile çevresine örnek oluyor. Buca Kırıklar Cezaevine giden personeli taşıyan servis aracına 31 Ağustos 2017'de teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan 37 yaşındaki infaz koruma memuru Yunus Kayar'ın hayatı, saldırıyla değişti. Yaralı 7 kişiden en ağırı olan Kayar'ın sol bacağı kesildi, sağ bacağına da platin yerleştirildi. Ameliyatın ardından kendisini ziyaret eden yetkililere söylediği, "Bir bacağım daha var, vatanıma feda olsun" cümlesiyle hatırlanan Yunus Kayar, taburcu edildikten sonra yeniden ayağa kalkıp yürüyebilmek için mücadele etti, protez bacağıyla bunu da başardı. Gazi olup emekliye ayrılan Kayar, patlamadan bir yıl sonra İzmir'in Gültepe semtindeki bir mobilya atölyesinde farklı bir yaşama başladı. Yürümeyi, ayağa kalkmayı bir kez daha öğrenen Yunus Kayar, şimdi hem mobilyaları hem de hayatını şekillendiriyor.

- "Bana değer verenleri üzmekten korktum" Patlama anını, sonrasında yaşadıklarını ve duygularını AA muhabirine anlatan Yunus Kayar, yıllar boyu hep servisin arka bölümünde oturduğu halde o gün aracın ön koltuğunda oturduğunu anlattı. Büyük bir gürültüyle ortalık toz duman içinde kalınca bir kaza olduğunu düşündüğünü, yürüyemeyince ayağını kaybettiğini anladığını ifade eden Kayar, şöyle devam etti: "İlk düşündüğüm 2 çocuğum ve eşim oldu. 'Bundan sonra hayat nasıl olur?' diye düşündüm. Sevenlerimi, bana değer verenleri üzmekten korktum. Onlara acı yaşatmamak, olayın tahribatını en aza indirmek için elimden geleni yaptım. Yaşadığım olay kötüydü ama daha kötüleri de yaşanabilirdi. Bugün burada olamayabilirdim, hayattaydım ve devam edecektim." Kayar, ameliyattan bir hafta sonra taburcu edildiğini, bir ay da evde yattıktan sonra hayata devam etmenin yollarını aradığını anlattı. Önce tekerlekli sandalye ile arkadaşına ait mobilya atölyesine gittiğini, sol bacağına takılan protezle çeşitli işler yapmaya başladığını kaydeden Kayar, "Bu atölyede koltuklar, mobilyalar yapıyorum. Ben de yaralandıktan sonra kahvehanelere gitmek istemedim, bir uğraş edinmek istedim. Bazen çocuklarım için çeşitli eşyalar yapıyorum, onlar çok mutlu oluyor, onların mutluluğu da beni mutlu ediyor." dedi.