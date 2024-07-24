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  4. Terör halayından "Ölürüm Türkiyem" ile yolculuğa: Mersin'deki terör yandaşlarının polis minibüsündeki görüntüleri ortaya çıktı

Terör halayından "Ölürüm Türkiyem" ile yolculuğa: Mersin'deki terör yandaşlarının polis minibüsündeki görüntüleri ortaya çıktı

24.07.2024 09:00
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Geçtiğimiz günlerde Mersin'de sahil kenarından gelen görüntüler tüm Türkiye'de tepki çekti. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıp halay çeken grup yakalanıp gözaltına alınmıştı. Şüphelilere Türk Polis Teşkilatı'yla özdeşleşen "Ölürüm Türkiyem" şarkısının dinletildiği anlar sosyal medyada ses getirdi.

Terör örgütü yandaşlarının sahilde terör halayı çektiği skandal görüntülerin yankıları sürüyor. Görüntülerdeki gruptan 9 kişi gözaltına alındı. Arananlardan birinin başka suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi. Son olarak ortaya çıkan bir görüntü dikkat çekti. Şüphelilere polis minibüsünde "Ölürüm Türkiyem" şarkısı dinletildi.

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KİMLİKLERİ HIZLA TESPİT EDİLDİ

İHA'nın aktardığına göre; sahil kenarında bir grup terör yandaşı tarafından çekilen halay görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması büyük tepki çekerken, görüntülerdeki kişilerin yakalanması için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntülerdeki kişilerin kimliklerini titiz çalışma sonucu tespit etti.

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BİRİ BAŞKA SUÇTAN CEZAEVİNDE ÇIKTI, BİRİ FİRARİ

Şahısların Gaziantep'ten geldiğinin belirlenmesi üzerine kimlikleri tespit edilen 9 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Aranan bir şahsın başka suçtan cezaevinde olduğu öğrenilirken, firari bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Gözaltındaki 9 şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

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BAKAN YERLİKAYA: "GEREĞİ YAPILDI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabı X'ten "gereği yapıldı" başlığıyla konuyla ilgili paylaşım yaparak şunları kaydetti:

"Sosyal medyada paylaşılan ve Mersin’de çekildiği belirlenen görüntülerde bir grubun halay çekerken PKK elebaşı lehine sloganlar attığı tespit edilmişti. Mersin İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerimiz şüphelilerin tespitine yönelik çalışma yaptı. Şüphelilerin Gaziantep'ten Mersin’e geldikleri anlaşılmış, görüntülerde yer alan 11 şüphelinin kimlik tespiti yapılmıştır. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüzce; 1 şüphelinin olaydan sonra ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan tutuklandığı ve cezaevinde olduğu belirlenmiş; 9 şüpheli ise yakalanmıştır. 1 firari şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere, silah ve mühimmatlara el konulmuştur. Şüpheliler, ‘Terör Örgütünün Propagandasını Yapma (PKK/KCK)’ suçundan gözaltına alınmıştır."

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"ÖLÜRÜM TÜRKİYEM" DİNLETİLDİ

Son olarak sosyal medyada şüphelilerin yer aldığı bir görüntü yayıldı. Sahil kenarında terörist elebaşı Abdullah Öcalan için sloganlar atıp halay çeken grup, gözaltına alınmalarının ardından polis minibüsünde "Ölürüm Türkiyem" şarkısıyla yolculuk etti.

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Ekran görüntüsü 2024-07-24 083708Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
pkk Mersin Abdullah Öcalan halay şarkı terör örgütü
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