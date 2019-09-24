"Terör İslam'ın değerlerini istismar ediyor"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Müslümanlar arasındaki parçalanmışlığın sonucu olarak terör örgütlerinin İslam'ın en mukaddes değerlerini istismar ettiğini ve şehirleri harabeye çevirdiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresinin Moskova'da düzenlediği "Küresel dünyada İslam: İslami miras ve kültürlerarası ilişkiler" konulu konferansta konuşma yaptı.

Rahmet ilkeleriyle yeryüzüne umut olması gereken Müslüman dünyasının ciddi problemlerle karşı karşıya kaldığını belirten Erbaş, "Asırlarca farklı dinleri, dilleri, ırkları büyük bir müsamaha ve hassasiyetle bir arada yaşatan Müslümanlar, bugün kendi aralarında mezhep meşrep kavgalarıyla, tekfir ve tefrik sloganlarıyla acımasızca birbirlerinin kanlarını dökmektedir." dedi.

Müslümanlar arasındaki parçalanmışlığın sonucu olarak İslam'ın kültürel mirasının ve küresel ilkelerinin sahipsiz kaldığını vurgulayan Erbaş, "Dini kavram ve sloganları kullanarak İslam'ın en mukaddes değerlerini istismar eden terör örgütleri şehirleri harabeye çevirmekte, İslami mirası ve kültürel birikimi tarumar etmektedir. İslam’ın hakikatleri ile İslam coğrafyasının gerçeklikleri arasında var olan gerilim ve mesafe, İslami mirasın insanlık açısından ifade ettiği manayı da gölgelemektedir." ifadesini kullandı.