HABER

"Terör İslam'ın değerlerini istismar ediyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 15:26 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "Dini kavram ve sloganları kullanarak İslam'ın en mukaddes değerlerini istismar eden terör örgütleri şehirleri harabeye çevirmekte, İslami mirası ve kültürel birikimi tarumar etmektedir" - "İslam'ın evrensel ilkelerini ve Müslüman imajını zedeleyen terör örgütlerine karşı beraber mücadele etmeliyiz"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Müslümanlar arasındaki parçalanmışlığın sonucu olarak terör örgütlerinin İslam'ın en mukaddes değerlerini istismar ettiğini ve şehirleri harabeye çevirdiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresinin Moskova'da düzenlediği "Küresel dünyada İslam: İslami miras ve kültürlerarası ilişkiler" konulu konferansta konuşma yaptı.

Rahmet ilkeleriyle yeryüzüne umut olması gereken Müslüman dünyasının ciddi problemlerle karşı karşıya kaldığını belirten Erbaş, "Asırlarca farklı dinleri, dilleri, ırkları büyük bir müsamaha ve hassasiyetle bir arada yaşatan Müslümanlar, bugün kendi aralarında mezhep meşrep kavgalarıyla, tekfir ve tefrik sloganlarıyla acımasızca birbirlerinin kanlarını dökmektedir." dedi.

Müslümanlar arasındaki parçalanmışlığın sonucu olarak İslam'ın kültürel mirasının ve küresel ilkelerinin sahipsiz kaldığını vurgulayan Erbaş, "Dini kavram ve sloganları kullanarak İslam'ın en mukaddes değerlerini istismar eden terör örgütleri şehirleri harabeye çevirmekte, İslami mirası ve kültürel birikimi tarumar etmektedir. İslam’ın hakikatleri ile İslam coğrafyasının gerçeklikleri arasında var olan gerilim ve mesafe, İslami mirasın insanlık açısından ifade ettiği manayı da gölgelemektedir." ifadesini kullandı.

Erbaş, İslam toplumlarının içtenlik ve samimiyetle bir araya gelerek derin bir tefekkür ve muhasebe ile yaşadıkları sorunları çözmek, kendi aralarında beraberlik ve kardeşliği tesis etmek zorunda olduğunu dile getirerek, Müslümanların, eğitimden sanata, ekonomiden psikolojiye kadar bütün alanlarda yeryüzündeki herkese umut olacak cümleler kurması, teklifler ve vizyon ortaya koyması gerektiğini kaydetti.

Kültürel mirası doğru anlamak ve çağın sorunlarına İslam düşüncesinden hareketle çözümler üretmek gerektiğine dikkati çeken Erbaş, bunun için iş birliği içinde uluslararası araştırmalar ve bilimsel çalışmalar yapan akademiler kurulabileceğini dile getirdi.

Erbaş, İslam'ın evrensel ilkelerine ve Müslüman imajını zedeleyen terör örgütlerine karşı hep birlikte mücadele çağrısında bulunarak, "Eğitimden aileye kadar her konuda özveriyle, fedakarlıkla, iş birliği içinde ortak çalışmalar yapmalıyız." diye konuştu.

- "Rusya Müslüman bir ülkedir"

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ankara'dan Müslüman ülkelerin liderlerine Kur'an-ı Kerim'den Al-i İmran Suresi'nin 103. ayetindeki "kardeşlik" mesajını hatırlattığını söyledi.

Gaynuddin, "Rusya Müslüman bir ülkedir. Putin, İslam dünyasının liderlerine kalplerin yakınlaşması, çatışmaların çözülmesi için birlik olma, Müslümanların kendi elleriyle ülkelerine ve kardeşlerine zarar vermesini, dünyayı tahrip etmeyi ve istikrarsızlığı isteyen Batılı ideolojileri izlememe çağrısında bulundu." diye konuştu.

Konferans sonrasında Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Farit Muhametşin ile görüşme gerçekleştirdi.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Tokat’ta askıda dürüm uygulamasıTokat’ta askıda dürüm uygulaması
Çocuklar ilk kez ipek böceği ve koza ile tanıştıÇocuklar ilk kez ipek böceği ve koza ile tanıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Rusya Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi

En Çok Okunan Haberler

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

'Çok net, G.Saray'ın önünü kesiyorlar!'

'Çok net, G.Saray'ın önünü kesiyorlar!'

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adnan Oktar davasında dikkat çeken sözler: İnsan çamaşırını saklar!

Mahkemede şok sözler: İnsan çamaşırını saklar

Sivas'taki kazada ölenler toprağa verildi! Cenazede gözyaşları sel oldu

Baba ve 3 oğlunun cenazesinde gözyaşları sel oldu

PKK'nın arşivinde devlet yöneticilerine suikast talimatı ortaya çıktı

PKK'nın arşivinde devlet yöneticilerine suikast talimatı

İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin AFAD'dan açıklama

15 artçı deprem meydana geldi

Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 3 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.