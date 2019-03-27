Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Biz bu dönüşümü vatandaşlarımızla el birliği içinde kararlı bir şekilde yönetmek zorundayız. Bizim terör kadar önceliğimiz kentsel dönüşüm." dedi.

Kurum, Ihlamur Kafeterya'da sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kurum, tüm Türkiye'de yenilenmesi gereken 6,7 milyon konutun olduğunu söyledi.

Acil ve öncelikli olarak 1,5 milyon konutun olduğuna işaret eden Kurum, şöyle devam etti:

"Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde 81 il valiliğimize bir genelge yayınlayarak bu genelge kapsamında acil ve öncelikli alanlardan başlamak üzere kentsel dönüşüm yapmak istiyoruz. Her yıl 300 bin konut yapacağız. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte 1,5 milyon konutun dönüşümünü yapmış olacağız. Bugüne kadar Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla 840 bin konut ürettik. Bu konutların yüzde 85 ve 90'ı sosyal konut niteliğinde ve bunlar depreme dayanıklı konutlar. Yine Bakanlığımız Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz başkanlığında 580 bin konutun dönüşümünü başlattık. Bu dönüşüm alanlarında da 10,5 milyar lira da kira ve faiz desteği verdik. Bundan sonraki süreçte de her yıl yapacağımız 300 bin konutun yaklaşık yüzde 10-15'ini de Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın eliyle yapacağız. Kalanı da yerel yönetimlerimizle yapmak suretiyle ki İller Bankası ile de yüzde 50'ye kadar faiz ve hibe desteği vereceğiz."