HABER

Terör kampından kaçan 2 terörist, teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 00:12 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye’nin Resulayn kentinde, terör örgütü PKK/PYD kampından kaçan 2 terörist, sınırdaki askerlere teslim oldu.

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye’nin Resulayn kentinde, terör örgütü PKK/PYD kampından kaçan 2 terörist, sınırdaki askerlere teslim oldu.
Suriye’nin terör örgütü PYD kontrolündeki Resulayn kentinde bulunan terör örgütü PKK/PYD kampından kaçan 2 terörist, Ceylanpınar sınırında nöbet tutan askerlere teslim oldu. Yapılan üst aramalarının ardından gözaltına alınan 2 terörist, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

PARTNERBeklenen Cuma haftasında görülmemiş indirimler Amazon Türkiye’de sizleri bekliyor! Beklenen Cuma haftasında görülmemiş indirimler Amazon Türkiye’de sizleri bekliyor!
Çerkezköy'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıÇerkezköy'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Çananakkale'de kahvehane işletmecisi pompalı tüfekle öldürüldüÇananakkale'de kahvehane işletmecisi pompalı tüfekle öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devriye gezen polisler suçüstü yakaladı! Çocuğa taciz iddiasıyla gözaltında

Devriye gezen polisler suçüstü yakaladı! Çocuğa taciz iddiasıyla gözaltında

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Gülse Birsel yine yapacağını yaptı! Jet Sosyete'de Ahmet Kural'a gönderme

Gülse Birsel yine yapacağını yaptı! Jet Sosyete'de Ahmet Kural'a gönderme

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Devriye gezen polisler suçüstü yakaladı! Çocuğa taciz iddiasıyla gözaltında

Devriye gezen polisler suçüstü yakaladı! Çocuğa taciz iddiasıyla gözaltında

Sokakta çırılçıplak yürüdü! Gören şaşkına döndü

Sokakta çırılçıplak yürüdü! Gören şaşkına döndü

Katilden şoke eden sözler: Vicdanım rahat

Katilden şoke eden sözler: Vicdanım rahat

115 hamile çocuk skandalında 'pes' dedirten sözler

115 hamile çocuk skandalında 'pes' dedirten sözler

Okulda ‘gusül abdesti gösterme’ bahanesiyle istismar iddiasına tutuklama

Okulda ‘gusül abdesti gösterme’ bahanesiyle istismar iddiasına tutuklama

Beyazsu Mardinlileri hayran bıraktı

Beyazsu Mardinlileri hayran bıraktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.