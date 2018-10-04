AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terör karşısında Türkiye'nin kararlılığı tamdır. Bu mücadele eksiksiz sürecektir." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabı üzerinden terörle mücadeleye ilişkin, değerlendirmelerde bulundu.

Batman'daki terör saldırısında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı dileyen Çelik, bu paylaşımını "#TeröreLanetOlsun" hastagiyle yayınladı.

Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin paylaşımlarda da bulunan Çelik, Türkiye'nin etrafında olanların son zamanlarda her zamankinden daha çok berraklaştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Terörün ülkemize ve bölgemize karşı, kimler tarafından ne amaçla beslendiği daha açık görülüyor. Bu da mücadelemizin haklılığını çok daha net gösteriyor. Türkiye'nin terörle mücadelesi, yeryüzünün en gerekli ve en haklı mücadelesidir. Ülkemizin güvenliği için olduğu kadar yakın coğrafyamızdaki halkların onurlu geleceği için de verdiğimiz bir mücadeledir bu. Türkiye'nin terörle mücadelesi en yüksek siyasi meşruiyete sahiptir."