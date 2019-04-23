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"Terör kötü ve çirkin yüzünü göstermiş oldu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 16:17 | Son Güncelleme

Danimarka Göç ve Uyum Bakanı İnger Stöjberg: "(Sri Lanka'daki saldırılar) Terör tekrardan kendi kötü ve çirkin yüzünü göstermiş oldu. Bir taraftan üzüntü içerisindeniz ama aynı zamanda da tekrar toparlanmamız ve geride kalanlara gereken desteği vermemiz gerekiyor"

KİLİS (AA) - Danimarka Göç ve Uyum Bakanı İnger Stöjberg, Sri Lanka'da kilise ve otellere düzenlenen terör saldırılarına ilişkin, "Terör tekrardan kendi kötü ve çirkin yüzünü göstermiş oldu. Bir taraftan üzüntü içerisindeyiz ama aynı zamanda da tekrar toparlanmamız ve geride kalanlara gereken desteği vermemiz gerekiyor." dedi.

Stöjberg, Suriyelilerin barındığı Kilis'teki Öncüpınar Konaklama Merkezi'ni ziyaretinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan saldırıların asla kabul edilemez olduğunu belirtti.

Saldırılarda çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini ve yaralandığını anımsatan İnger Stöjberg, yaşamını yitiren ve yaralanan insanların aileleri için derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Stöjberg, hayatını kaybedenler arasında Türk ve Danimarka vatandaşlarının da bulunduğuna dikkati çekerek, "Gerçekten çok kötü bir kayıp oldu. Hiç tasvip etmediğimiz bir saldırı olmuştur. Terör tekrardan kendi kötü ve çirkin yüzünü göstermiş oldu. Bir taraftan üzüntü içerisindeyiz ama aynı zamanda da tekrar toparlanmamız ve geride kalanlara gereken desteği vermemiz gerekiyor." diye konuştu.

Düzenlenen saldırıları Danimarka olarak lanetlediklerini vurgulayan İnger Stöjberg, tatil veya dini amaçla bir yerlerde bulunan insanların öldürülmesini "alçaklık" olarak değerlendirdiklerini de sözlerine ekledi.

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Danimarka Göç ve Uyum Bakanı Inger Stojberg Kilis Sri Lanka'da kilise ve otellere yapılan terör saldırıları

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