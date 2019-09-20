Terör kurbanı kardeşlerin ismi Ovacık'ta yaşatılacak

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, PKK'lı teröristlerce döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu kardeşlerin anısına oyun ve sanat atölyesi kuruldu.

Ovacık Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzelman A.Ş. işbirliğinde, Pulur Mahallesi'nde bulunan belediye binasının dördüncü katında oluşturulan "Ayaz Oyun Atölyesi" ve "Nupelda Sanat Atölyesi"nin açılışı yapıldı.

Kaymakam Selçuk Haskırış, açılışta yaptığı konuşmada, Ayaz ve Nupelda kardeşlerin ölümünün kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

Olay günü çocuklar için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ifade eden Haskırış, "Hem helikopterimizi hem de ambulansımız ve askeri ekiplerimizi hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirdik ama içimden hep şunu geçiriyorum 'Allah'ım buna kim sebep olmuşsa canı alınmadan bu dünyadan ayrılmasın' diyorum. Teröre lanet etmemiz lazım. Buna kim sebep olmuşsa Rabbim kahrı perişan etsin. Çok acı bir durum." diye konuştu.