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Terör kurbanlarına duygu dolu anma

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 12:38 | Son Güncelleme

Ankara Güvenpark’ta düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 36 kişi, saldırının 3.

Terör kurbanlarına duygu dolu anma

Ankara Güvenpark’ta düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 36 kişi, saldırının 3. yılında anıldı.
Ankara’nın en işlek yerlerinden Kızılay Güvenpark’ta otobüs duraklarında bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda yaşamını yitiren 36 kişi için anma programı düzenlendi. Programda patlamanın olduğu noktaya karanfil bırakan hayatını kaybedenlerin aileleri gözyaşlarını tutamadı. Burada grup adına konuşan emekli Albay Faruk Dinç, "Belki hayat boyunca anlık bazı sevinçler ve gülüşmelerimiz olacak, bazı neşemiz olacak ama o acı hep burada kalacak" diye konuştu.
Hayatını kaybedenler için gökyüzüne beyaz balonlar bırakıldı. Albay Faruk Dinç gökyüzünü göstererek, "Nereye gittiğini görüyorsunuz değil mi? Onlar orada, ama buna neden olanlar asla gidemeyecekler" ifadelerini kullandı.

Terör kurbanlarına duygu dolu anma

Terör kurbanlarına duygu dolu anma

Terör kurbanlarına duygu dolu anma

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