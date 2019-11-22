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Terör listesinde en fazla DEAŞ’a katılım Suudi Arabistan’dan çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 22:51 | Son Güncelleme

Mersin’de MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen DEAŞ operasyonda örgütün istihbaratçısı olduğu değerlendirilen şahsın bilgisayarında ülkelerden örgüte katılanların listesi çıktı.

Mersin’de MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen DEAŞ operasyonda örgütün istihbaratçısı olduğu değerlendirilen şahsın bilgisayarında ülkelerden örgüte katılanların listesi çıktı. 81 ülkeden katılımın yer aldığı terör örgütü listesinde 700 kişi ile Suudi Arabistan’ın ilk sırada olduğu görüldü.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ortaklaşa operasyonunda, kentte DEAŞ adına bilgiler paylaşan 13 kişi, eş zamanlı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şahısların ülkeye kaçak yollardan giriş yaptığı ve Suriye’de örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu belirlenmişti. Zanlılardan yaşı küçük olan bir kişi ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan, devam eden çalışmalarda Tarsus ilçesinde bir şahsın, örgütün istihbaratçısı olduğuna yönelik de bilgiye ulaşıldı. Yapılan operasyonda şahıs gözaltına alınırken, şüphelinin dijital malzemelerinde yapılan incelemede ülke ülke klasörlere ayrılmış dünyanın birçok ülkesinden DEAŞ’a katılım yapanların listesinin olduğu, ayrıca örgüte ait binlerce klasör verinin bulunduğu tespit edildi. Bugün emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 4 kişi tutuklanırken, diğer şüpheliler ise sınır dışı edilmek üzere serbest bırakıldı.

81 ülkeden örgüte katılım olmuş
Dijital malzemelerden çıkarılan listeye göre örgüte 3 bin 846 kişinin katıldığı ve en fazla 700 kişi ile Suudi Arabistan’dan katılım olduğu görüldü. Onu sırasıyla 650 Tunus, 400 Fas, Avrupa’dan 300-350 arasında teröristin katıldığı bildirildi. Diğer teröristlerin de ABD ile Ortadoğu ülkelerinden olduğu aktarıldı.

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