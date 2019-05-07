HABER

Terör mağdurları için yapılan konutların kurası çekilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 18:39 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesinde TOKİ tarafından yapılan konutlarda, Abdulkadir Paşa Mahallesi’nde bulunan Etap-8’in kuralarının çekileceği duyuruldu.Nusaybin Kentsel Dönüşüm Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 14 Mayıs Salı günü saat 12.00’da Etap-8’in kurasının çekileceği belirtildi.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde TOKİ tarafından yapılan konutlarda, Abdulkadir Paşa Mahallesi’nde bulunan Etap-8’in kuralarının çekileceği duyuruldu.

Nusaybin Kentsel Dönüşüm Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 14 Mayıs Salı günü saat 12.00’da Etap-8’in kurasının çekileceği belirtildi. Etap 8’de, 1 adet 3+1 175 metrekare, 2 adet 2+1 90 metrekare, 5 adet 3+1 176 metrekare, 6 adet 4+1 208 metrekare ve 11 adet 4+1 210 metrekare binalarda bulunan 405 mesken, 66 ticari iş yeri ve 7 kapıcı dairesi çekileceği bildirilirken, 1 ilkokulun da Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edileceği ifade edildi.

Yetkililer, Etap-8’de yıkılmış ev iş yerleri olan ve henüz uzlaşmayan vatandaşların Kentsel Dönüşüm Ofisindeki uzlaşma komisyonlarına başvurarak kuraya dahil olabileceklerini açıkladı.

Paylaşımları olay yarattı! Fenomen çifte tepki yağıyor Paylaşımları olay yarattı! Fenomen çifte tepki yağıyor
Şehit polis gözyaşları arasında toprağa verildiŞehit polis gözyaşları arasında toprağa verildi
Şafak Altun'un yeni kitabı "uyumsuzlar" raflardaŞafak Altun'un yeni kitabı "uyumsuzlar" raflarda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık, seçime kadar İstanbul'u yönetecek ismi açıkladı

Bakanlık, seçime kadar İstanbul'u yönetecek ismi açıkladı

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Cumhurbaşkanlığı'ndan Gökhan Özoğuz’a tepki! 'Edepsiz, şaka mısın oğlum sen?'

Cumhurbaşkanlığı'ndan Gökhan Özoğuz’a tepki! 'Edepsiz, şaka mısın oğlum sen?'

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimi kararı

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimi kararı

YSK'dan İYİ Parti'nin başvurusuna ret

YSK'dan İYİ Parti'nin başvurusuna ret

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hasan Cemal davasında karar açıklandı

Hasan Cemal davasında karar açıklandı!

Aniden bastırdı! İstanbullular hazırlıksız yakalandı

Aniden bastırdı! İstanbullular hazırlıksız yakalandı

Beşiktaş'taki terör saldırısında ağır yaralanan polis memuru şehit oldu

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı

Uzunkaya: Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı

FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor

FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor

Köylerine ulaşabilmek için ölümle burun buruna geliyorlar

Köylerine ulaşabilmek için ölümle burun buruna geliyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.