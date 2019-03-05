Terör mağdurları konutlarına kavuştu

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör mağdurları için yapılan konutların anahtarları törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Fırat Mahallesi Çağçağ Caddesi'ndeki törene, telekonferansla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör operasyonları için bölgede yapılan çalışmalara değindi.

Daha sora Vali Mustafa Yaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan adına hak sahibi Akan ailesine anahtarını verdi.

Telekonferans sırasında konuşan Yaman, terör operasyonlarına değinerek, teröre destek veren siyasetçilerin, teröriste yardım ve yataklık eden belediye başkanlarının, bölge halkını provoke eden terör örgütünün bölgedeki bazı şehirleri yaşanmaz hale getirdiğini, halkın travma yaşamasına ve şehirlerin yerle bir olmasına sebep olduğunu belirtti.

"Terörle mücadele sonucunda bölgede artık huzur hakim olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız vermiş olduğunuz talimat ve desteklerle de bugün burada anahtarlarını hak sahiplerine teslim edeceğimiz konutlar süratle bitirildi." diyen Yaman, 5 bin 51 konut, 5 cami, 3 okul, 4 taziye evi ve 490 iş yerinin Çevre Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ tarafından yapılarak halkın kullanımına sunulduğunu bildirdi.