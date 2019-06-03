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Terör mağdurlarının çifte bayram sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 12:52 | Son Güncelleme

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu evleri yıkılan veya kullanılmayacak duruma gelen vatandaşlar için yaptırılan konutların teslimine başlandı - Vali Mehmet Aktaş: - "Vatandaşımız 3 yıldır evlerinden ayrı kalmıştı. İnşallah bu sıkıntılı dönem konutların teslimiyle bitmiş olacak, yeni evlerinde huzur içerisinde bayramı geçirecekler"

EKREM PAYAN - Şırnak’ta PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu evleri yıkılan mağdurlar için yaptırılan konutların teslimine başlandı.

Yaklaşık 3 yıl önce Bahçelievler, Yeşilyurt, Yeni, Cumhuriyet, Aydınlıkevler, İsmetpaşa ve Gazi Paşa mahallelerinde teröristlerce kazılan çukurların ardından gerçekleştirilen saldırılar dolayısıyla evleri yıkılan ve kullanılmayacak duruma gelen terör mağdurlarına yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca inşa edilen 5 bin 716 konuttan bin 423'ü tamamlandı.

Bu konutlardan 304'ünün anahtarı noter huzurunda çekilen kurayla hak sahiplerine verilirken, bin 119 konut ise bayramın hemen ardından teslim edilecek. Kalan konutlar ise yıl içerisinde tamamlanacak.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütünün saldırıları sonucu şehrin büyük oranda tahrip edildiğini, zarar gören ev ve iş yerlerini onarmak, yenilerini yapmak için devletin büyük bir bütçe ayırdığını söyledi.

Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde terör mağduru vatandaşlar için yaptırılan ev ve iş yerlerinin teslim edildiğini aktaran Aktaş, il merkezinde 5 bin 700 konut ve 300 iş yeri inşa edildiğini belirtti.

İnşası tamamlananlardan 304 konutun hak sahiplerine verildiğini kaydeden Aktaş, "Kalan konutları da etap etap teslim edeceğiz. Vatandaşlarımız 3 yıldır evlerinden ayrı kalmıştı. İnşallah bu sıkıntılı dönem konutların teslimiyle bitmiş olacak, yeni evlerinde huzur içerisinde bayramı geçirecekler." dedi.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da konutların çok güzel olduğunu söyledi.

- "Çifte bayram yaşayacağız"

Kura çekiminin ardından Bahçelievler Mahallesi'ndeki yeni evlerini gezen terör mağdurları, bayramı taşınmaya başladıkları konforlu evlerinde geçirecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Terör saldırıları nedeniyle büyük sıkıntı çektiklerini, yaklaşık 3 yıl süresince ev bulamadıkları için taşındıkları köydeki yakınlarının yanında kaldıklarını aktaran Şahin Ürper, evi teslim aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Ürper, bayramı yeni evlerinde geçirecekleri için sevinç duyduklarını dile getirerek, "Evlerimiz çok konforlu. Bu bayramda çifte bayram yaşayacağız. Allah devletimize zeval vermesin, bizi devletsiz bırakmasın." dedi.

Abdullah Çoban da teslim aldığı evinin çok güzel olduğunu vurgulayarak, "3 yıldır bugünü bekliyorduk. Devletimiz sağ olsun 3 yıldır kiralarımızı da ödüyordu. Bayramı evimizde geçireceğimiz için çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

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