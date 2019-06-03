Terör mağdurlarının çifte bayram sevinci

EKREM PAYAN - Şırnak’ta PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu evleri yıkılan mağdurlar için yaptırılan konutların teslimine başlandı.

Yaklaşık 3 yıl önce Bahçelievler, Yeşilyurt, Yeni, Cumhuriyet, Aydınlıkevler, İsmetpaşa ve Gazi Paşa mahallelerinde teröristlerce kazılan çukurların ardından gerçekleştirilen saldırılar dolayısıyla evleri yıkılan ve kullanılmayacak duruma gelen terör mağdurlarına yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca inşa edilen 5 bin 716 konuttan bin 423'ü tamamlandı.

Bu konutlardan 304'ünün anahtarı noter huzurunda çekilen kurayla hak sahiplerine verilirken, bin 119 konut ise bayramın hemen ardından teslim edilecek. Kalan konutlar ise yıl içerisinde tamamlanacak.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütünün saldırıları sonucu şehrin büyük oranda tahrip edildiğini, zarar gören ev ve iş yerlerini onarmak, yenilerini yapmak için devletin büyük bir bütçe ayırdığını söyledi.

Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde terör mağduru vatandaşlar için yaptırılan ev ve iş yerlerinin teslim edildiğini aktaran Aktaş, il merkezinde 5 bin 700 konut ve 300 iş yeri inşa edildiğini belirtti.