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Terör mağduru aileler yeni yuvalarına kavuşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 21:23 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör mağdurları için yaptırılan 3 bin 63 konuttan bin 256'sı için kura çekimi yapılacak

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından terör mağdurları için yaptırılan 3 bin 63 konuttan bin 256'sı, hak sahiplerine teslim edilecek.

Yüksekova'da huzur ve güvenliğin tesisi amacıyla üç yıl önce PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan, "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu"nun ardından teröristlerin neden olduğu mağduriyetin giderilmesi için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

Terör saldırılarında evleri yıkılan veya kullanılamayacak durumda olanlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı TOKİ tarafından Esenyurt Mahallesi'nde yaptırılan konutların bir kısmı, 21 Eylül cumartesi günü çekilecek kurayla hak sahiplerine verilecek.

Doğal gaza uyumlu, çevre düzenlemeleri, park, taziye evi, cami, okul ve iş yerleri ile modern standartlarda yapılan 3 bin 63 konut, büyük ölçüde tamamlandı.

Yapımı tamamlanan bin 256 konut için Yüksekova Şehir Stadı'nda kura çekimi gerçekleştirilecek.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Ramazan Öztunç, 5 ayrı bölgede yapılanlardan birinci bölgedeki birinci etaptan 476, ikinci etaptan ise 780 olmak üzere bin 256 konut için gerekli sözleşmelerin gerçekleştirildiğini söyledi.

Kura çekiminin cumartesi günü yapılacağını bildiren Öztunç, "Katılımın fazla olacağını düşündüğümüz için kura çekimini Yüksekova Şehir Stadı'nda gerçekleştireceğiz. Noter huzurunda gerçekleştireceğimiz kura çekiminin herkese hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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