Terör mağduru çocuklara konforlu ders çalışma imkanı

İlçedeki ailelerin çocuk sayısının fazla olması nedeniyle öğrencilerin evlerinde rahat şekilde ders çalışma imkanı bulamadığını dile getiren Sağ, çocuk ve gençlerin sıkıntısını gidermek için 400 metrekarelik iki katlı binada okuma salonu oluşturduklarını kaydetti.

İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zafer Sağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın geçmişte ilçede eğitim yuvalarına yönelik gerçekleştirdiği saldırılarla çocuk ve gençlerin geleceğini karartmayı hedeflediğini söyledi.

Bu kapsamda, terör örgütü PKK'nın çukur eylemlerinde teröristlerce ateşe verilen Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu yanındaki bir binada, öğrencilerin ders çalışabilmesi için okuma salonu oluşturuldu.

Görevlendirmenin ardından yol, su, yeşil alan, sosyal yaşam ve toplu taşıma gibi birçok alanda yaptığı önemli hizmetlerle vatandaşa kaliteli hizmet sunan belediye, eğitime yönelik yatırımlarıyla çocukları geleceğe hazırlıyor.

Sağ, salonun 13.00-22.00 saatlerinde hizmet verdiğini dile getirerek, "Bazı öğrencilerin ailesinin kalabalık olması, televizyon ve internet, evde ders çalışmalarına mani oluyor. Öğrenciler burada sağlıklı bir şekilde çalışma imkanına kavuştu." ifadelerini kullandı.

- "Başarıyı daha yüksek tutmak için öğrencilere destek oluyoruz"

Öğrencilerin gönüllü öğretmenler nezaretinde ders çalıştığını, çözemedikleri sorularda bu öğretmenlerin yardımcı olduğunu vurgulayan Sağ, şöyle konuştu:

"Daha önceki yıllarda yapılan LGS, LYS, TEOG sınavlarında öğrencilerimiz iyi derece elde etmişti. Biz de bu başarıyı daha yüksek tutmak için öğrencilere destek oluyoruz. Gördüğünüz gibi derslerine sarılmış durumdalar. İnşallah bu imkanlar sayesinde daha iyi noktalarda onları göreceğiz."

Kaymakam Sağ, öğrencilerin sosyalleşmesi ve ders dışındaki zamanlarını iyi değerlendirmeleri için binanın üst katında resim ve müzik kursu açtıklarını bildirerek, "Çocuklarımız bu sayede hem sınavlara hem de yaşama hazırlanıyor. Bu sayede çocuklar menfi odakların kucağına düşmemiş olacak." dedi.