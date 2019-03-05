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Terör mağduru çocuklara konforlu ders çalışma imkanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 11:06 | Son Güncelleme

Görevlendirme yapılan İdil Belediyesi tarafından, PKK'lı teröristlerce ateşe verilen Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu yanındaki bir binada öğrencilerin ders çalışabilmesi için okuma salonu oluşturuldu - Konforlu ortamda gönüllü öğretmenler nezaretinde sınavlara hazırlanan öğrencilere ücretsiz ikramda da bulunuluyor - İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zafer Sağ: - "Bazı öğrencilerin ailesinin kalabalık olması, televizyon ve internet evde ders çalışmalarına mani oluyor. Öğrenciler burada sağlıklı bir şekilde çalışma imkanına kavuştu" - Öğrenci Hatice Zan: - "Evde ders çalışma imkanım yoktu, burada rahatça ders çalışabiliyorum. Bu imkanı sağlayanlara teşekkür ediyorum"

EKREM PAYAN - Görevlendirme yapılan İdil Belediyesince, terör mağduru öğrencilerin rahat ortamda ders çalışması için okuma salonu hizmete açıldı.

Görevlendirmenin ardından yol, su, yeşil alan, sosyal yaşam ve toplu taşıma gibi birçok alanda yaptığı önemli hizmetlerle vatandaşa kaliteli hizmet sunan belediye, eğitime yönelik yatırımlarıyla çocukları geleceğe hazırlıyor.

Bu kapsamda, terör örgütü PKK'nın çukur eylemlerinde teröristlerce ateşe verilen Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu yanındaki bir binada, öğrencilerin ders çalışabilmesi için okuma salonu oluşturuldu.

Konforlu ortamda gönüllü öğretmenler nezaretinde sınavlara hazırlanan öğrencilere ücretsiz ikramda bulunulan okuma salonunda, öğrenciler rahat bir şekilde ders çalışmanın mutluluğunu yaşıyor.

İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zafer Sağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın geçmişte ilçede eğitim yuvalarına yönelik gerçekleştirdiği saldırılarla çocuk ve gençlerin geleceğini karartmayı hedeflediğini söyledi.

İlçedeki ailelerin çocuk sayısının fazla olması nedeniyle öğrencilerin evlerinde rahat şekilde ders çalışma imkanı bulamadığını dile getiren Sağ, çocuk ve gençlerin sıkıntısını gidermek için 400 metrekarelik iki katlı binada okuma salonu oluşturduklarını kaydetti.

Sağ, salonun 13.00-22.00 saatlerinde hizmet verdiğini dile getirerek, "Bazı öğrencilerin ailesinin kalabalık olması, televizyon ve internet, evde ders çalışmalarına mani oluyor. Öğrenciler burada sağlıklı bir şekilde çalışma imkanına kavuştu." ifadelerini kullandı.

- "Başarıyı daha yüksek tutmak için öğrencilere destek oluyoruz"

Öğrencilerin gönüllü öğretmenler nezaretinde ders çalıştığını, çözemedikleri sorularda bu öğretmenlerin yardımcı olduğunu vurgulayan Sağ, şöyle konuştu:

"Daha önceki yıllarda yapılan LGS, LYS, TEOG sınavlarında öğrencilerimiz iyi derece elde etmişti. Biz de bu başarıyı daha yüksek tutmak için öğrencilere destek oluyoruz. Gördüğünüz gibi derslerine sarılmış durumdalar. İnşallah bu imkanlar sayesinde daha iyi noktalarda onları göreceğiz."

Kaymakam Sağ, öğrencilerin sosyalleşmesi ve ders dışındaki zamanlarını iyi değerlendirmeleri için binanın üst katında resim ve müzik kursu açtıklarını bildirerek, "Çocuklarımız bu sayede hem sınavlara hem de yaşama hazırlanıyor. Bu sayede çocuklar menfi odakların kucağına düşmemiş olacak." dedi.

Cumhuriyet Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hacire Mor (14), sınavlara hazırlanmak için okuma salonunu tercih ettiğini vurgulayarak, "Burada çok güzel bir ortam sağlanmış. Evde ders çalışma imkanım yoktu, burada rahatça ders çalışabiliyorum. Bu imkanı sağlayanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "Çay ikramı da yapılıyor"

Öğrencilerden Hatice Zan ise kalabalık aileye mensup olduğuna değinerek, "Burada sessiz bir ortamda çalışıyoruz, bize çay ikramı da yapılıyor. Burada arkadaşlarla olunca çalışma hevesimiz artıyor. Yetkililere böyle bir imkan sağladıkları için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

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