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"Terör, oğlumu hayattan kopardı, yüreğime ateş düşürdü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 11:45 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda şehit düşen 7 orman işçisinden 17 yaşındaki Mehmet Bozyel'in Batman'daki evlerinde hüzün, gözyaşı ve ağıtlar birbirine karışırken şehidin ailesi teröre tepki gösterdi - Anne Hanım Bozyel: - "Oğlum kardeşlerinin okul masrafını çıkarmak için işe gitti. Terör, oğlumu hayattan kopardı, yüreğime ateş düşürdü" - Baba Ahmet Bozyel: - "Oğlumun hayali avukat olmaktı. Bunu yapanlar canidir. Terörden oğlumu kaybettim. Başkaları da çocuklarını kaybetmelerini istemiyorum"

MUHYEDDİN BEYCA - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda şehit düşen 7 orman işçisinden 17 yaşındaki Mehmet Bozyel'in ailesi terörü lanetledi.

Kulp'un Ağaçkorur köyü mevkisinde 12 Eylül'de odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit düşen 7 orman işçisinden 17 yaşındaki Mehmet Bozyel'in Batman Bağlar Mahallesi'ndeki evinde hüzün, gözyaşı ve ağıtlar birbirine karışıyor. Taziye ziyaretlerinin sürdüğü şehidin evinde teröre lanet okunuyor.

Şehidin babası Ahmet Bozyel, 5 çocuğundan en büyüğü olan Mehmet'in Ahmedi Hani Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduğunu söyledi. "Oğlumun hayali avukat olmaktı. Bunu yapanlar canidir. Terörden oğlumu kaybettim. Başkaları da çocuklarını kaybetsin istemiyorum." diyen Bozyel, çocuğunun avukat olup muhtaçlara yardım etmek istediğini belirtti.

Oğlunun bu yıl üniversiteye hazırlanmayı planladığını ifade eden Bozyel, şöyle konuştu:

"Yaz tatilinde dayılarının yanına köye gitti. Dayısı Rıza Yaşar, ormanda iş alınca oğlum da onlarla beraber ormana gidiyordu. Akşam işten dönüşte hainlerin yola döşediği mayının patlatılmasıyla oğlum da şehit oldu. Allahlarından bulsunlar, Allah belalarını versin. Bize devamlı 'Sabredin okuyacağım ve sizi kurtaracağım.' diyordu. Ölüm, terör olmasın. Huzur içinde yaşayalım. Beraber yaşayalım biz bunu istiyoruz. Allah'tan temennim onların da o acıyı yaşamalarıdır. Terör olaylarının hepsini kınıyorum."

- "Bu acıyı biz çektik başkaları çekmesin"

Anne Hanım Bozyel de terör örgütüne tepki göstererek "Oğlum kardeşlerinin okul masrafını çıkarmak için işe gitti. Terör, oğlumu hayattan kopardı, yüreğime ateş düşürdü. Acım dinmiyor. İçim yanıyor. Bu acıyı biz çektik başkaları çekmesin. Çocuklarımın en büyüğüydü." ifadelerini kullandı.

- "Teröre lanet olsun. Evimize ateş düşürdüler"

Bozyel'in kız kardeşi Ruken Bozyel ise ağabeyini ellerinden alan teröre tepki göstererek şunları söyledi:

"Teröre lanet olsun. Evimize ateş düşürdüler. Allah onların evlerine ateş düşürsün. Canımızı yaktılar, Rabb'im onların canını yaksın. Ağabeyim, bize 'okuyun' diyordu. Bizi yaktılar. Bizi kırdılar. Sabah beraber okula gidiyorduk. Ben şimdi kiminle okula gideceğim. Doğruyu ve yanlışı hep o bana gösterirdi. Şimdi kim bana gösterecek?"

Kulp'un Ağaçkorur köyü mevkisinde 12 Eylül'de odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda, 43 yaşındaki İhsan Çelikbilek, 17 yaşındaki Mehmet Bozyel, 23 yaşındaki Ahmet Ay, 45 yaşındaki Sinan Diger, 22 yaşındaki Abit, 15 yaşındaki Ömer ve 26 yaşındaki Siraç Yıldız'ın şehit olmuş, 10 kişi yaralanmıştı.

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Batman Kulp şehitleri Şehit Mehmet Bozyel teröre lanet

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