"Terör, oğlumu hayattan kopardı, yüreğime ateş düşürdü"

MUHYEDDİN BEYCA - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda şehit düşen 7 orman işçisinden 17 yaşındaki Mehmet Bozyel'in ailesi terörü lanetledi.

Kulp'un Ağaçkorur köyü mevkisinde 12 Eylül'de odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit düşen 7 orman işçisinden 17 yaşındaki Mehmet Bozyel'in Batman Bağlar Mahallesi'ndeki evinde hüzün, gözyaşı ve ağıtlar birbirine karışıyor. Taziye ziyaretlerinin sürdüğü şehidin evinde teröre lanet okunuyor.

Şehidin babası Ahmet Bozyel, 5 çocuğundan en büyüğü olan Mehmet'in Ahmedi Hani Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduğunu söyledi. "Oğlumun hayali avukat olmaktı. Bunu yapanlar canidir. Terörden oğlumu kaybettim. Başkaları da çocuklarını kaybetsin istemiyorum." diyen Bozyel, çocuğunun avukat olup muhtaçlara yardım etmek istediğini belirtti.

Oğlunun bu yıl üniversiteye hazırlanmayı planladığını ifade eden Bozyel, şöyle konuştu: