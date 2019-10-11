HABER

Terör önce evlerinden etti sonra katletti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 12:52 | Son Güncelleme

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin çukur kazarak gerçekleştirdiği saldırılarda evleri yıkılan ve bir süre önce devlet tarafından yaptırılan yeni konutlarına yerleşen anne Fatma Yıldız ile kızları Emine ve Leyla'nın terör peşini bırakmadı - Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden, Nusaybin'e düzenlenen havanlı saldırıda, mermilerin isabet ettiği evlerinin bulunduğu binanın önünde şehit düşen anne ve iki çocuğunun cenazesi Şırnak'ta yan yana toprağa verildi

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden, Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlenen havanlı saldırıda şehit düşen Fatma Yıldız ile kızları Emine ve Leyla Şırnak, Şırnak'ta yan yana defnedildi.

Şehit anne ve iki evladının cenazesi, İdil ilçesinin Ulak köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Mardin Nusaybin'de, PKK'lı teröristlerce 3 yıl önce, çukur kazılarak, barikat kurularak tuzaklanan patlayıcıların infilak ettirilmesiyle düzenlenen saldırılarda evleri yıkılan Yıldız ailesinin, terör peşini bırakmadı.

Terör mağduru Yıldız ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) emniyet unsurlarınca yürütülen müşterek operasyonla teröristlerden temizlenen ilçede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yaptırılan TOKİ konutlarına bir süre önce yerleşti.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK'nin, Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken, dün, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden Nusaybin'e düzenlenen havanlı saldırıda, mermilerin isabet ettiği evlerinin bulunduğu binanın önünde anne ve iki kızı şehit düştü.

Terörün önce evlerinden ettiği sonra katlettiği 5 çocuk annesi annesi Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız'ın (15) cenazeleri, otopsinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesinden aile tarafından teslim alındı.

Şehit anne ve iki evladının cenazesi, Şırnak'ın İdil ilçesinin Ulak köyünde gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Kadınlar Kürtçe ağıtlar yaktı.

Cenaze törenine, Vali Ali Hamza Pehlivan, İdil Kaymakamı Zafer Sağ, Şırnak 23'üncü Jandarma Piyade Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik de katıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün Suriye sınırından atılan havan topları sonucu anne Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız (15) şehit olmuş, 24 kişi yaralanmıştı.

PARTNERMüge Anlı'da yasak aşk! Evli adam 20 yaşındaki kadınla...Müge Anlı'da yasak aşk! Evli adam 20 yaşındaki kadınla...
Kazakistan'da Dünya Kanser Liderleri Zirvesi yapılacakKazakistan'da Dünya Kanser Liderleri Zirvesi yapılacak
Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Ali’ye verildiNobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Ali’ye verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anne ve iki çocuğu idil Nusaybin şehit YPG/PKK saldırısı

En Çok Okunan Haberler

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Bakan Akar'dan flaş 'harekat' açıklaması

Son dakika! Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin yakalanma anı görüntüleri!

Yakalanan teröristler böyle getirildi!

Barış Pınarı Harekatı başlayınca YPG/PKK'lı teröristler bunu da yaptı!

Harekatın başlamasıyla YPG/PKK'lı teröristler bunu da yaptı!

AA: Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye Milli Ordusu'ndan 4 savaşçı şehit oldu

AA duyurdu: Suriye Milli Ordusu'ndan 4 savaşçı şehit oldu

İstanbul'daki orman yangınlarıyla ilgili PKK operasyonu! Gözaltına alındılar

Orman yangınlarında terör şüphesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.