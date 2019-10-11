Terör önce evlerinden etti sonra katletti

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden, Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlenen havanlı saldırıda şehit düşen Fatma Yıldız ile kızları Emine ve Leyla Şırnak, Şırnak'ta yan yana defnedildi.

Şehit anne ve iki evladının cenazesi, İdil ilçesinin Ulak köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Mardin Nusaybin'de, PKK'lı teröristlerce 3 yıl önce, çukur kazılarak, barikat kurularak tuzaklanan patlayıcıların infilak ettirilmesiyle düzenlenen saldırılarda evleri yıkılan Yıldız ailesinin, terör peşini bırakmadı.

Terör mağduru Yıldız ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) emniyet unsurlarınca yürütülen müşterek operasyonla teröristlerden temizlenen ilçede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yaptırılan TOKİ konutlarına bir süre önce yerleşti.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK'nin, Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken, dün, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden Nusaybin'e düzenlenen havanlı saldırıda, mermilerin isabet ettiği evlerinin bulunduğu binanın önünde anne ve iki kızı şehit düştü.