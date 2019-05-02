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Terör operasyonlarına hava desteği

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.05.2019 11:13 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Siirt'in Baykan ilçesi ile Hatay'ın Amanoslar kırsalında gerçekleştirilen terör operasyonlarının hava harekatlarıyla etkin şekilde desteklendiği açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Siirt'in Baykan ilçesi ile Hatay'ın Amanoslar kırsalında gerçekleştirilen terör operasyonlarına hava harekatlarıyla etkin şekilde destek verildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Baykan ve Amanoslarda önceki gün gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında turuncu listede yer alan Cemal kod adlı Mehmet Yaman ile gri listede yer alan Şevger-Tolhildan kod adlı Ramazan Faik'in de bulunduğu PKK/YPG'li bölücü terörist grupların etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Operasyonlar Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekatlarıyla etkin şekilde desteklenmiştir." bilgisi de paylaşıldı.

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