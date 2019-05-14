Terör operasyonlarına havadan destek

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden 4 teröristin etkisiz hale getirildiği ve devam eden operasyonlara havadan destek sağlandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "PKK bölücü terör örgütüne yönelik olarak iç güvenlik birliklerince Tunceli bölgesinde sürdürülen ve şu ana kadar 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlara, hava kuvvetleri uçakları ve kara kuvvetleri taarruz helikopterleri tarafından yakın hava desteği sağlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.



