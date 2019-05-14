HABER

Terör operasyonlarına havadan destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 10:22 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden 4 teröristin etkisiz hale getirildiği ve devam eden operasyonlara havadan destek sağlandığını duyurdu.Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "PKK bölücü terör örgütüne yönelik olarak iç güvenlik birliklerince Tunceli bölgesinde sürdürülen ve şu ana kadar 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlara, hava kuvvetleri uçakları ve kara kuvvetleri taarruz helikopterleri tarafından yakın hava desteği sağlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Terör operasyonlarına havadan destek

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden 4 teröristin etkisiz hale getirildiği ve devam eden operasyonlara havadan destek sağlandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "PKK bölücü terör örgütüne yönelik olarak iç güvenlik birliklerince Tunceli bölgesinde sürdürülen ve şu ana kadar 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlara, hava kuvvetleri uçakları ve kara kuvvetleri taarruz helikopterleri tarafından yakın hava desteği sağlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Terör operasyonlarına havadan destek

PARTNEREl ele geldilerEl ele geldiler
Bu türbenin yerini gören şaşkına dönüyor!Bu türbenin yerini gören şaşkına dönüyor!
Şanlıurfa’da şeker gibi müzeŞanlıurfa’da şeker gibi müze
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

Trump açık açık tehdit etti! 'Karşılığı ağır olur'

Trump açık açık tehdit etti! 'Karşılığı ağır olur'

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

Çukur'da şok final sahnesi! Kim öldü?

Çukur'da şok final sahnesi! Kim öldü?

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okuldan eve dönerken dehşeti yaşadı

Korkunç olay! Okuldan eve dönerken...

Bu türbenin yerini gören şaşkına dönüyor!

Bu türbenin yerini gören şaşkına dönüyor!

Tunceli'de savaş uçağı ve helikopter destekli operasyon

Tunceli'de savaş uçağı ve helikopter destekli operasyon

Yüzük için yaşlı komşusunu bu hale getirdi!

Yüzük için yaşlı komşusunu bu hale getirdi!

Bursa'da 1 ton balığı, piknik alanına bırakıp kaçtılar

Bursa'da 1 ton balığı, piknik alanına bırakıp kaçtılar

Sadaka paralarını çalıp içerde yemek yediler

Sadaka paralarını çalıp içerde yemek yediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.