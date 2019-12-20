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Terör operasyonlarında gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 11:53 | Son Güncelleme

Terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 27 şüpheliden 25’i, bu sabah adliyeye sevk edildi.Alınan bilgilere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kökleri El Kaide’ye uzanan aşırı uç radikal örgütlere yönelik operasyon düzenlemiş, baskınlarda Suriye ve Irak gibi çatışmalı coğrafyada El-Kaide’yi temsil eden Suriye’deki küresel örgütlerden El Nusra, Fetih El Şam Cephe, Huraseddin Tugayları (Had Grubu) ve çatı örgütlerden Heyet-i Tahrir El Şam’la bağlantılı oldukları belirlenen 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.İstanbul’da Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Güngören, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde bulunan toplam 37 adrese ve Konya Selçuklu, Adana Yüreğir, Ankara Mamak, Kocaeli Derince, Trabzon Sürmene ve Adıyaman’da yapılan operasyonda yakalanan 27 şüpheliden 25’inin, Terörle Mücadele Şubesindeki ifade işlemleri tamamlandı.

Terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 27 şüpheliden 25’i, bu sabah adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgilere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kökleri El Kaide’ye uzanan aşırı uç radikal örgütlere yönelik operasyon düzenlemiş, baskınlarda Suriye ve Irak gibi çatışmalı coğrafyada El-Kaide’yi temsil eden Suriye’deki küresel örgütlerden El Nusra, Fetih El Şam Cephe, Huraseddin Tugayları (Had Grubu) ve çatı örgütlerden Heyet-i Tahrir El Şam’la bağlantılı oldukları belirlenen 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.
İstanbul’da Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Güngören, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde bulunan toplam 37 adrese ve Konya Selçuklu, Adana Yüreğir, Ankara Mamak, Kocaeli Derince, Trabzon Sürmene ve Adıyaman’da yapılan operasyonda yakalanan 27 şüpheliden 25’inin, Terörle Mücadele Şubesindeki ifade işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen 25 şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gönderildi.
Operasyonlarda yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
Yakalanan örgüt bağlantılı şüphelilerin çoğunun, El Kaide terör örgütünün merkez yönetimine bağlı olarak Suriye’de faaliyet gösteren Huraseddin Tugayları (Had Grubu) yanlısı grupların safında çatışma bölgelerinde yer aldıkları ileri sürülüyor.

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