Terör operasyonlarında mühimmat ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince sürdürülen terör operasyonlarında, tanksavar silahı, anti-tank roketi ve muhtelif hafif silah mühimmatı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde komandolarca icra edilen operasyonlarda, teröristler tarafından mağaraya saklanmış kullanıma hazır 2 AT-4 tanksavar silahı, 5 RPG-7 anti-tank roketi ve muhtelif hafif silah mühimmatı ele geçirildi.

Ayrıca, Yüksekova Dağlıca bölgesinde devam eden operasyonlarda da hudut birliklerince, teröristlerce bölgeye saklanmış, atılmaya hazır 20 havan mühimmatı bulundu.

