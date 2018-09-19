Terör operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 5 kişi tutuklandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) TERÖR örgütü PKK'ya yönelik geçtiğimiz hafta yapılan operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Eylül'de Sultanbeyli, Sancaktepe ve Pendik’te düzenlenen operasyonda iddiaya göre 2015 ve 2016 yıllarında il genelinde araç yakan, molotof kokteyli atan, toplumsal eylemlerde havai fişek atan ve örgüt adına cezalandırma adı altında infazlarda bulunan kişilere yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. Vatan Caddesi’ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. 14 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla, 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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