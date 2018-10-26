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Terör operasyonunda gözaltına alınan 2'si muhtar 4 şüpheli adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 11:29 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, terör örgütü PKK/PYD ile bağlantısı olduğu iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan, 2'si muhtar 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Terör operasyonunda gözaltına alınan 2'si muhtar 4 şüpheli adliyede

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, terör örgütü PKK/PYD ile bağlantısı olduğu iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan, 2'si muhtar 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/PYD ile bağlantısı olduğu ileri sürülen kişilerin yakalanması için jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, Çemdin Mahallesi'nin muhtarı Mehmet V. ve Dinçtöy Mahallesi'nin muhtarı Derviş A. ile 2 aza yakalanarak, gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 4 kişi, sağlık kontörlünden geçirilerek, Şanlıurfa Adliyesi'ne gönderildi.

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Terör operasyonunda gözaltına alınan 2'si muhtar 4 şüpheli adliyedeTerör operasyonunda gözaltına alınan 2'si muhtar 4 şüpheli adliyedeTerör operasyonunda gözaltına alınan 2'si muhtar 4 şüpheli adliyedeTerör operasyonunda gözaltına alınan 2'si muhtar 4 şüpheli adliyede

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